Pınar Deniz “Yaşadığımız çaresizliği hiç unutmayacağım” dedi hayatını değiştiren olayı anlattı! Meğer…
'Vatanım Sensin' dizisiyle adını duyuran ve son olarak Kırmızı Oda dizisinde rol alan ünlü oyuncu Pınar Deniz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çekiyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve özellikle makyajsız doğal haliyle yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan Pınar Deniz, bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Verdiği röportajda son dönemde yaşadığı zorlukları anlatan Deniz, çarpıcı açıklamalarıyla magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. İşte özel hayatıyla ilgili konuşan Pınar Deniz'in açıklamalarından dikkat çeken satır başları…
22.04.2021 13:31
- Son Güncelleme: 22.04.2021 13:31
Bir derginin yeni sayısı için röportaj veren Pınar Deniz, adeta içini döktü. Kariyerinden özel hayatına kadar birçok konu hakkında konuşan ünlü oyuncu, büyüdükçe kendini daha iyi hissettiğini dile getirdi.
Deniz, şunları söyledi: "Büyüyorum. Büyüdükçe yaşlanmıyorum çocuklaşıyorum sanki. Çünkü dert ettiğim ya da beni düşüren, bana katkısı olmayan her şeyden uzak durmaya çalışıyorum.
Yargılamamaya çalışıyorum. Dedim ya insanları olduğu gibi kabul edince her ortamdan keyif alabiliyorum. Bir de hayat gerçekten çok anlık ne gerek var enerjini düşürmeye. Kendime bir ütopya yarattım içinde mutlu oluyorum"
"YAŞADIĞIMIZ ÇARESİZLİĞİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM"
Hayatında üç dönüm noktası olduğunu dile getiren Pınar Deniz, şu ifadeleri kullandı: "Lise 3 yılı felsefeyle tanıştığım bir dönemdi; kafamın şekillenmesi ve hayata bakış açımın inanılmaz değiştiği, büyüdüğümü hissettiğim ilk yıldı.
Vatanım Sensin'de oynamak hem kariyer hem mental anlamda dönüm noktamdı. Duygularımla tanıştım resmen o projede. Her duyguyu hissettim diyebilirim oynarken ve beni büyütüp geliştirdi.