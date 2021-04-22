RAMAZAN İMSAKİYE
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Masterchef Serhat Youtube'da çıldırdı sevgilisiyle çıkınca olanlar oldu! Masterchef şampiyonunu kimse tutamadı

Masterchef'in son şampiyonu Serhat Doğramacı'yi daha önce hiç böyle görmediniz... Masterchef'in 3.sezonuna 'çok basit bir şekilde birinci olacağım' mottosuyla çıkan Serhat Doğramacı, sezonu şampiyon olarak kapatmıştı. Masterchef sonrası aşçılığın yanı sıra Youtube'da da aktif olan Serhat Doğramacı önceki gün nişanlısı Burcu Bakır'la çektiği bir videoyu yayınladı. Burcu ile kamera karşısına geçen Serhat bakın neler yaptı.

22.04.2021 13:39 - Son Güncelleme: 22.04.2021 13:48
Masterchef Serhat Youtube'da çıldırdı sevgilisiyle çıkınca olanlar oldu! Masterchef şampiyonunu kimse tutamadı

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran, Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef Serhat sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. Masterchef yarışmasında şampiyon olmasıyla adını duyuran Serhat, kendi Youtube kanalı üzerinden ilgi çekici paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

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Masterchef Serhat Youtube'da çıldırdı sevgilisiyle çıkınca olanlar oldu! Masterchef şampiyonunu kimse tutamadı

Son olarak sevgilisi ile paylaşım yapan ünlü isim, kameralar karşısına geçerek sevgililik dönemi hakkında açıklamalarda bulundu. Birbirlerini ne kadar çok tanıdıkları hakkında yeni video yapan Masterchef Serhat ve sevgilisi dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Masterchef Serhat Youtube'da çıldırdı sevgilisiyle çıkınca olanlar oldu! Masterchef şampiyonunu kimse tutamadı

Masterchef şampiyonu Serhat, Youtube kanalı üzerinden ilgi çekici paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Sevgilisiyle kamera karşısına geçen Serhat izleyenleri güldürmesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Ara sıra sevgilisine sitemde bulunan Serhat'ın hareketleri çok sempatik bulundu.

Masterchef Serhat Youtube'da çıldırdı sevgilisiyle çıkınca olanlar oldu! Masterchef şampiyonunu kimse tutamadı

Videonun başında "Manyak yaratıcı bir konseptle yeniden beraberiz. Kimsenin yapmadığı hiç görülmemiş" diyen ikili birbirlerini ne kadar tanıdıklarına dair soru ve cevap etkinliği yaparak izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Masterchef Serhat Youtube'da çıldırdı sevgilisiyle çıkınca olanlar oldu! Masterchef şampiyonunu kimse tutamadı

Sevgilisine soruları yönelten isim de Burcu oldu. Masterchef Serhat ve sevgilisine ne zaman tanıştıklarından hangi rengi sevdiklerine kadar çeşitli sorular yöneltilirken ikilinin verdiği cevaplar büyük beğeni topladı.