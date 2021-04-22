Masterchef Serhat Youtube'da çıldırdı sevgilisiyle çıkınca olanlar oldu! Masterchef şampiyonunu kimse tutamadı

Masterchef'in son şampiyonu Serhat Doğramacı'yi daha önce hiç böyle görmediniz... Masterchef'in 3.sezonuna 'çok basit bir şekilde birinci olacağım' mottosuyla çıkan Serhat Doğramacı, sezonu şampiyon olarak kapatmıştı. Masterchef sonrası aşçılığın yanı sıra Youtube'da da aktif olan Serhat Doğramacı önceki gün nişanlısı Burcu Bakır'la çektiği bir videoyu yayınladı. Burcu ile kamera karşısına geçen Serhat bakın neler yaptı.

22.04.2021 13:39 - Son Güncelleme: 22.04.2021 13:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





