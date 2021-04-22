Bir Zamanlar Çukurova'da gözyaşları sel olacak! Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in fotoğrafını görenler tanıyamadı...
Bir Zamanlar Çukurova'da acı dolu anlar! Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, eski halleriyle sosyal medya gündeminde. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 85. bölümünde diziye veda edeceği yönünde iddialarla gündeme gelen Altınbilek, 93. yeni bölümde geçirdiği kaza ile izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Son sürat çiftliğe giden Ümit'in doktor olduğunu bile unutup kazayı görmezden gelmesi geceye damga vuran anlar olacak. Sosyal medyada yakın merceğe alınan Hilal Altınbilek'in yıllar içindeki değişimi dikkat çekiyor. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
GÖZYAŞLARI SEL OLACAK!
Bir Zamanlar Çukurova'da acı dolu anlar... Yeni senaryo da Hande Soral'ın gelmesiyle Ümit ve Demir aşkına dönmesiyle Züleyha karakteri ekran macerasını tamamlayacak gibi gözüküyor. Hünkar Yaman ve Yılmaz'dan sonra başrollerin ayrılması ölümle oluyor. Kulislerde dolaşan iddialara göre senaryo gereği diziye veda etmesi beklenen Züleyha Bir Zamanlar Çukurova'da izleyiciyi yine ekran başına kilitleyecek.
DEMİR FEKELİ'Yİ VURDU! ŞİMDİ NE OLACAK?
Demir'in Fekeli'yi vurduğu haberi Çukurova'ya bomba gibi düşer! Çarşıdaki konuşmalara şahit olan Züleyha, Demir'i bulmak için her yana koşturur ama ne onu ne Fekeli'yi bulamaz! Haber hastaneye de ulaşınca Ümit de koşarak Fikret'e hesap sormaya gider. Hastanede de Fekeli'nin oraya gelmemesi konuşulur. Müjgan da eve koşar!
FOTOĞRAFLAR ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR
Demir, gizlice fotoğraflarını çektirip Züleyha'ya yolladığı için Ümit'e kızgındır. Ama Ümit, fotoğraflarının çekildiğinden haberinin olmadığını, kendisine yollandığını ve çok korktuğunu söyler. Züleyha ise Demir'i sevdiğinden ve aynı şekilde sevildiğinden emin olmaya çalışmaktadır. Onun, ilişkilerine ve aşklarına dair soruları, Demir'in kafasını karıştırır.