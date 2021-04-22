RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Bir Zamanlar Çukurova'da gözyaşları sel olacak! Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in fotoğrafını görenler tanıyamadı...

Bir Zamanlar Çukurova'da acı dolu anlar! Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, eski halleriyle sosyal medya gündeminde. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 85. bölümünde diziye veda edeceği yönünde iddialarla gündeme gelen Altınbilek, 93. yeni bölümde geçirdiği kaza ile izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Son sürat çiftliğe giden Ümit'in doktor olduğunu bile unutup kazayı görmezden gelmesi geceye damga vuran anlar olacak. Sosyal medyada yakın merceğe alınan Hilal Altınbilek'in yıllar içindeki değişimi dikkat çekiyor. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

22.04.2021 13:18 - Son Güncelleme: 22.04.2021 13:26
Bir Zamanlar Çukurova'da gözyaşları sel olacak! Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in fotoğrafını görenler tanıyamadı...

GÖZYAŞLARI SEL OLACAK!

Bir Zamanlar Çukurova'da acı dolu anlar... Yeni senaryo da Hande Soral'ın gelmesiyle Ümit ve Demir aşkına dönmesiyle Züleyha karakteri ekran macerasını tamamlayacak gibi gözüküyor. Hünkar Yaman ve Yılmaz'dan sonra başrollerin ayrılması ölümle oluyor. Kulislerde dolaşan iddialara göre senaryo gereği diziye veda etmesi beklenen Züleyha Bir Zamanlar Çukurova'da izleyiciyi yine ekran başına kilitleyecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova'da gözyaşları sel olacak! Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in fotoğrafını görenler tanıyamadı...

DEMİR FEKELİ'Yİ VURDU! ŞİMDİ NE OLACAK?

Demir'in Fekeli'yi vurduğu haberi Çukurova'ya bomba gibi düşer! Çarşıdaki konuşmalara şahit olan Züleyha, Demir'i bulmak için her yana koşturur ama ne onu ne Fekeli'yi bulamaz! Haber hastaneye de ulaşınca Ümit de koşarak Fikret'e hesap sormaya gider. Hastanede de Fekeli'nin oraya gelmemesi konuşulur. Müjgan da eve koşar!

Bir Zamanlar Çukurova'da gözyaşları sel olacak! Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in fotoğrafını görenler tanıyamadı...

FOTOĞRAFLAR ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Demir, gizlice fotoğraflarını çektirip Züleyha'ya yolladığı için Ümit'e kızgındır. Ama Ümit, fotoğraflarının çekildiğinden haberinin olmadığını, kendisine yollandığını ve çok korktuğunu söyler. Züleyha ise Demir'i sevdiğinden ve aynı şekilde sevildiğinden emin olmaya çalışmaktadır. Onun, ilişkilerine ve aşklarına dair soruları, Demir'in kafasını karıştırır.

Bir Zamanlar Çukurova'da gözyaşları sel olacak! Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in fotoğrafını görenler tanıyamadı...

ŞERMİN SEVDA'DAN ŞÜPHELENİYOR AMA ONU KİMSE DİNLEMİYOR

Eve getirilen ve dinlenen Sevda, hala tuhaf tavırlar sergiler. Sabah erkenden evden çıkıp, iyiyim ben diye geri döner. Şermin, hastanede gördüklerini anlatır ama ona yine kimse inanmaz.

Bir Zamanlar Çukurova'da gözyaşları sel olacak! Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in fotoğrafını görenler tanıyamadı...

Oysa Sevda, Ümit'e onu terk etmediğini, zorla elinden alındığını ispat etmeye gitmiştir. Bunu da başarır ama anne - kız olarak ilişkilerini inşa etmeleri çok zor olacaktır. Sevda, şimdi hem kızını korumak hem de Demir ve Züleyha'yı şüphelendirmemek için uğraşacaktır.