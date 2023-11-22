Frikik kraliçesi Songül Karlı öyle bir değişti ki! Herkesin önünde kendini ifşa etti: Yüzümü tanımadı! En az 5 kere denedim...

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Songül Karlı, bir dönem verdiği frikiklerle magazin manşetlerindeki yerini alıyordu. Son zamanlarda ise geçirdiği estetik operasyonlarıyla gündeme gelen şarkıcı, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Değişimiyle ağızları açık bırakan Karlı'nın kendisiyle ilgili itirafı herkesi şaşırttı. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...