Frikik kraliçesi Songül Karlı öyle bir değişti ki! Herkesin önünde kendini ifşa etti: Yüzümü tanımadı! En az 5 kere denedim...

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Songül Karlı, bir dönem verdiği frikiklerle magazin manşetlerindeki yerini alıyordu. Son zamanlarda ise geçirdiği estetik operasyonlarıyla gündeme gelen şarkıcı, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Değişimiyle ağızları açık bırakan Karlı'nın kendisiyle ilgili itirafı herkesi şaşırttı. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...
50 yaşındaki şarkıcı Songül Karlı, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Karlı, bir dönem ise verdiği frikiklerle çok konuşuldu.
Ünlü şarkıcı, son dönemlerde ise geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşuldu. Sık sık estetik operasyonlar yaptıran ve "Fransız Askısı" yöntemiyle yüzünü gerdirdikten sonra adından söz ettiren ünlü sunucu ve şarkıcı, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.
Estetiğin yanı sıra fotoğraflarına uyguladığı filtreler ve yoğun makyajıyla da konuşulan Karlı, doğal haliyle ilgili itiraf gibi bir paylaşımda bulundu.