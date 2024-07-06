Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım tatil sezonunu açtı! Pembe bikinili Pınar Deniz teknede ters ışığın kurbanı oldu! "Sanırsın 80 kilo..."

Yakın zamanda nikah masasına oturmaları beklenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, tatil sezonunu açtı! Ünlü çift, Bodrum'da denizin ve güneşin tadını çıkarırken objektiflere yansıdı. Ancak Pınar Deniz, ters ışığın kurbanı oldu. Pembe bikinisiyle objektiflere yansıyan güzel oyuncu, olduğundan kilolu görününce sosyal medyanın diline düştü. Birçok kullanıcı "incecik kız ama sanırsın 80 kilo gibi..." yorumlarında bulundu.
Pembe bikinisiyle objektiflere yansıyan Pınar Deniz, olduğundan kilolu görününce sosyal medyanın diline düştü. Birçok kullanıcı "incecik kız ama sanırsın 80 kilo gibi..." yorumlarında bulundu.
Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, bir süre önce Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı.
Magazin manşetlerini sık sık evlenecekleri haberleriyle süsleyen çift, aşklarını tam gaz yaşamaya devam ediyor.