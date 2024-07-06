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MasterChef Danilo Zanna'nın yaşını duyan kulaklarına inanamadı! "Aman şefim daha küçük duruyorsun" Meğer Danilo...

Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile MasterChef'de jüri koltuğuna oturan Danilo Zanna'nın yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı! Ünlü şef, genç görünümüyle hayranlarını şaşkına çevirdi. "Aman şefim, daha küçük duruyorsun!" yorumlarıyla karşılaşan Danilo Zanna'nın gerçek yaşı bakın neymiş...

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 14:33 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 14:38
MasterChef Danilo Zanna’nın yaşını duyan kulaklarına inanamadı! Aman şefim daha küçük duruyorsun Meğer Danilo... 1

MasterChef'de jüri koltuğuna oturan Danilo Zanna'nın yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı! Ünlü şef, genç görünümüyle hayranlarını şaşkına çevirdi. "Aman şefim, daha küçük duruyorsun!" yorumlarıyla karşılaşan Danilo Zanna'nın gerçek yaşı bakın neymiş...

MasterChef Danilo Zanna’nın yaşını duyan kulaklarına inanamadı! Aman şefim daha küçük duruyorsun Meğer Danilo... 2

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanne ve Mehmet Yalçınkaya'nın bir araya geldiği MasterChef programı yeni sezonuyla ekranlara bir döndü pir döndü.

MasterChef Danilo Zanna’nın yaşını duyan kulaklarına inanamadı! Aman şefim daha küçük duruyorsun Meğer Danilo... 3

Yarışmada sempatik ve eğlenceli halleriyle gönüllerde taht kuran Danilo Zanna milyonlar tarafından özel hayatıyla mercek altına alındı.

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