MasterChef Danilo Zanna'nın yaşını duyan kulaklarına inanamadı! "Aman şefim daha küçük duruyorsun" Meğer Danilo...

Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile MasterChef'de jüri koltuğuna oturan Danilo Zanna'nın yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı! Ünlü şef, genç görünümüyle hayranlarını şaşkına çevirdi. "Aman şefim, daha küçük duruyorsun!" yorumlarıyla karşılaşan Danilo Zanna'nın gerçek yaşı bakın neymiş...
MasterChef'de jüri koltuğuna oturan Danilo Zanna'nın yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı! Ünlü şef, genç görünümüyle hayranlarını şaşkına çevirdi. "Aman şefim, daha küçük duruyorsun!" yorumlarıyla karşılaşan Danilo Zanna'nın gerçek yaşı bakın neymiş...
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanne ve Mehmet Yalçınkaya'nın bir araya geldiği MasterChef programı yeni sezonuyla ekranlara bir döndü pir döndü.
Yarışmada sempatik ve eğlenceli halleriyle gönüllerde taht kuran Danilo Zanna milyonlar tarafından özel hayatıyla mercek altına alındı.