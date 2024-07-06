MasterChef Danilo Zanna'nın yaşını duyan kulaklarına inanamadı! "Aman şefim daha küçük duruyorsun" Meğer Danilo...

Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile MasterChef'de jüri koltuğuna oturan Danilo Zanna'nın yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı! Ünlü şef, genç görünümüyle hayranlarını şaşkına çevirdi. "Aman şefim, daha küçük duruyorsun!" yorumlarıyla karşılaşan Danilo Zanna'nın gerçek yaşı bakın neymiş...