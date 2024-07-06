Lucas Torreira ile yollarını ayırmıştı! Devrim Özkan'dan eski aşkı için olay sözler

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, kariyerinin yanı sıra futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla da sık sık adından söz ettirdi. Evlilik haberi beklenen çift, ani bir kararla ilişkilerini sona erdirmişti.Devrim Özkan, ilişkilerinin bitmesiyle ilgili olarak ilk kez konuştu. Özkan'ın eski sevgilisi Torreira hakkında söyledikleri ise herkesi şaşırttı. Sosyal meyda kullanıcıları Özkan'ı topa tuttu.