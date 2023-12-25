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Pınar Deniz sevgilisi Kaan Yıldırım'ın doğum gününü kutladı ama fena ters tepti "Keşke sevgilisi de aynı inceliğe sahip olsa"

Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, uzun bir süre önce meslektaşı Kaan Yıldırım'la aşk yaşamaya başlamıştı. Evlilik yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerleyen çift birlikte yaşama kararı almış, çiftin birlikte yaşayacakları ev geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde "Nazar değmesin diye ilişkimiz hakkında konuşmuyoruz" diyen Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın doğum gününü yaptığı bir paylaşımla kutladı. Ancak gelen yorumlarla epey tefe kondu. Bakın neden...

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 14:37 Güncelleme 25 Aralık 2023, 14:42
Pınar Deniz sevgilisi Kaan Yıldırım’ın doğum gününü kutladı ama fena ters tepti Keşke sevgilisi de aynı inceliğe sahip olsa 1

Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Pınar Deniz sevgilisi Kaan Yıldırım’ın doğum gününü kutladı ama fena ters tepti Keşke sevgilisi de aynı inceliğe sahip olsa 2

Ünlü oyuncu, uzun bir süre önce meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı.

Pınar Deniz sevgilisi Kaan Yıldırım’ın doğum gününü kutladı ama fena ters tepti Keşke sevgilisi de aynı inceliğe sahip olsa 3

Aşklarına dolu dizgin devam eden ikili, romantik sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi.

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