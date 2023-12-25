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Havada aşk kokusu var! Yağmur Tanrısevsin ile Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz arasında neler oluyor? Artık saklamak istemiyor

2023 Galatasaraylı futbolculara yaradı... Önce Devrim Özkan-Lucas Torreira aşkı, ardından Hadise ile Hakim Ziyech arasındaki dedikodular derken bu kez gündem de Barış Alper Yılmaz-Yağmur Tanrısevsin iddiaları var. Kerem Bürsin ve Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşklarla gündeme gelen Yağmur Tanrısevsin'in, Barış Alper Yılmaz'la bir süredir aşk yaşadığı ve çiftin artık aşklarını saklamak istemediği iddia edildi. İşte günün aşk bombasının detayları...

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 13:47 Güncelleme 25 Aralık 2023, 14:00
Havada aşk kokusu var! Yağmur Tanrısevsin ile Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz arasında neler oluyor? Artık saklamak istemiyor 1

Artık gizlisi saklısı kalmadı!

Havada aşk kokusu var! Yağmur Tanrısevsin ile Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz arasında neler oluyor? Artık saklamak istemiyor 2

Bir dönem Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Yağmur Tanrısevsin'in şimdilerde ise Galatasaray'da top koşturan futbolcuyla aşk yaşadığı magazin kulislerinde konuşuluyor.

Havada aşk kokusu var! Yağmur Tanrısevsin ile Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz arasında neler oluyor? Artık saklamak istemiyor 3

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in adı futbolcu Barış Alper'le anılıyor.

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