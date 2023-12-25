Havada aşk kokusu var! Yağmur Tanrısevsin ile Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz arasında neler oluyor? Artık saklamak istemiyor

2023 Galatasaraylı futbolculara yaradı... Önce Devrim Özkan-Lucas Torreira aşkı, ardından Hadise ile Hakim Ziyech arasındaki dedikodular derken bu kez gündem de Barış Alper Yılmaz-Yağmur Tanrısevsin iddiaları var. Kerem Bürsin ve Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşklarla gündeme gelen Yağmur Tanrısevsin'in, Barış Alper Yılmaz'la bir süredir aşk yaşadığı ve çiftin artık aşklarını saklamak istemediği iddia edildi. İşte günün aşk bombasının detayları...
Artık gizlisi saklısı kalmadı!
Bir dönem Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Yağmur Tanrısevsin'in şimdilerde ise Galatasaray'da top koşturan futbolcuyla aşk yaşadığı magazin kulislerinde konuşuluyor.
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in adı futbolcu Barış Alper'le anılıyor.