Havada aşk kokusu var! Yağmur Tanrısevsin ile Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz arasında neler oluyor? Artık saklamak istemiyor

2023 Galatasaraylı futbolculara yaradı... Önce Devrim Özkan-Lucas Torreira aşkı, ardından Hadise ile Hakim Ziyech arasındaki dedikodular derken bu kez gündem de Barış Alper Yılmaz-Yağmur Tanrısevsin iddiaları var. Kerem Bürsin ve Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşklarla gündeme gelen Yağmur Tanrısevsin'in, Barış Alper Yılmaz'la bir süredir aşk yaşadığı ve çiftin artık aşklarını saklamak istemediği iddia edildi. İşte günün aşk bombasının detayları...