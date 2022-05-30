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Haberler Magazin Pınar Deniz sahneye çıktı çılgın kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! Yargı'nın Ceylin'inden kıvrak anlar...

Pınar Deniz sahneye çıktı çılgın kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! Yargı'nın Ceylin'inden kıvrak anlar...

Pınar Deniz sahneye çıktı çılgın kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! Yargı'nın Ceylin'i kıvrak halleriyle gündeme bomba gibi düştü. Canlandırdıkları Ilgaz ve Ceylin karakteri ile kendilerine hayran bırakan oyuncu Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz önceki akşam Yargı dizisinin sezon finali yapması ile eğlenceye gitti. Pınar Deniz'in sahne performansı sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

30.05.2022 16:19 - Son Güncelleme: 30.05.2022 16:19
Pınar Deniz sahneye çıktı çılgın kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! Yargı’nın Ceylin’inden kıvrak anlar...

Pınar Deniz sahneye çıktı çılgın kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! Yargı'nın Ceylin'inden kıvrak anlar...

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Pınar Deniz sahneye çıktı çılgın kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! Yargı’nın Ceylin’inden kıvrak anlar...

Yargı dizisi 29 Mayıs Pazar akşamı sezon finali yaptı.

Pınar Deniz sahneye çıktı çılgın kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! Yargı’nın Ceylin’inden kıvrak anlar...

Pınar Deniz'in gelinlik içindeki güzelliği ve yakışıklı damat Kaan Urgancıoğlu kısa sürede gündem oldu.

Pınar Deniz sahneye çıktı çılgın kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! Yargı’nın Ceylin’inden kıvrak anlar...

Ardından Yargı dizisi ekibi eğlenceye gitti. Mekanda sahneye çıkan Pınar Deniz'in dans ettiği anlar çok konuşuldu.

Pınar Deniz sahneye çıktı çılgın kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! Yargı’nın Ceylin’inden kıvrak anlar...

Çılgınlar gibi şarkı söyleyen ve eğlenen Pınar Deniz'in o anları gündeme bomba gibi düştü.

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