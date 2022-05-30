Pınar Deniz sahneye çıktı çılgın kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! Yargı'nın Ceylin'inden kıvrak anlar...
Pınar Deniz sahneye çıktı çılgın kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! Yargı'nın Ceylin'i kıvrak halleriyle gündeme bomba gibi düştü. Canlandırdıkları Ilgaz ve Ceylin karakteri ile kendilerine hayran bırakan oyuncu Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz önceki akşam Yargı dizisinin sezon finali yapması ile eğlenceye gitti. Pınar Deniz'in sahne performansı sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
30.05.2022 16:19 - Son Güncelleme: 30.05.2022 16:19
Pınar Deniz sahneye çıktı çılgın kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! Yargı'nın Ceylin'inden kıvrak anlar...
Pınar Deniz'in gelinlik içindeki güzelliği ve yakışıklı damat Kaan Urgancıoğlu kısa sürede gündem oldu.
Ardından Yargı dizisi ekibi eğlenceye gitti. Mekanda sahneye çıkan Pınar Deniz'in dans ettiği anlar çok konuşuldu.