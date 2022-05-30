Nihal Candan çırılçıplak küvet pozuyla ’benzer işler’ dedi Aleyna Tilki’yi hedef aldı! Ardından poposunu açan Nihal...

Nihal Candan-Bahar Candan ikilisi yaptıkları hareketle gündem olmaya devam ediyor. Bahar Candan hesabındaki parayla konuşulurken Nihal Candan ise çıplak pozlarıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde 'Anoreksiyayım' diyen eski yarışmacı Nihal Candan, şarkıcı Aleyna Tilki'nin üstsüz pozunu görünce altta kalmadı.