Nihal Candan çırılçıplak küvet pozuyla 'benzer işler' dedi Aleyna Tilki'yi hedef aldı! Ardından poposunu açan Nihal...
Nihal Candan çırılçıplak küvet pozuyla 'benzer işler' dedi Aleyna Tilki'yi hedef aldı! Ardından poposunu açan Nihal Candan Instagram pozuyla 'pes' dedirtti. Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan 2 yıl önce "Murat Boz'la parti ilişkimden pişmanım" itirafı ile dikkat çekmişti. Sosyal medya pozları ile gündeme gelen Nihal bu kez bakın ne paylaştı.
30.05.2022 15:42 - Son Güncelleme: 30.05.2022 15:42
Nihal Candan çırılçıplak küvet pozuyla 'benzer işler' dedi Aleyna Tilki'yi hedef aldı! Ardından poposunu açan Nihal 'pes' dedirtti.
Nihal Candan-Bahar Candan ikilisi yaptıkları hareketle gündem olmaya devam ediyor. Bahar Candan hesabındaki parayla konuşulurken Nihal Candan ise çıplak pozlarıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde 'Anoreksiyayım' diyen eski yarışmacı Nihal Candan, şarkıcı Aleyna Tilki'nin üstsüz pozunu görünce altta kalmadı.
Aleyna Tilki'yi gören Nihal Candan daha önce verdiği pozları paylaşarak "Benzer işler" yorumunu yaptı.