Esra Erol setinden haberler kötü beyninde kitle bulundu! Başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmez! Caner Toygar’ın sağlık durumu

BEYNİNDE KİTLE TESPİT EDİLDİ

Nisan 2017'de evlilik programında tanıştığı Berke Kentli ile hayatını birleştiren ancak 6 ay sonra boşanma kararı alan ve hayatına bekar olarak devam eden Caner Toygar, sağlık durumu hakkında yaptığı açıklama ile sevenlerini endişelendirdi.