Esra Erol setinden haberler kötü beyninde kitle bulundu! Başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmez! Caner Toygar'ın sağlık durumu
atv ekranlarının fenomen programı Esra Erol'da setinden kötü haber geldi, tez yayıldı... Hafta içi her gün atv ekranlarının akşam kuşağında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da'nın sevilen muhabir, Caner Toygar'ın Instagram hesabında yaptığı paylaşımla herkesi korkuttu. Beyininde kitle bulunan Caner Toygar'ın son sağlık durumu herkesçe merak konusu. İşte detaylar...
30.05.2022 16:47 - Son Güncelleme: 30.05.2022 16:47
atv ekranlarının fenomen gündüz kuşağı programı Esra Erol'un muhabiri Caner Toygar'dn gelen haber herkesi korkuttu.
Gelinim Olur musun? yarışmasında kafasında kırdığı bardakla hafızalara kazınan damat adayı Caner Toygar sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamayla sevelerini korkuttu.
Çok zor dönemlerde geçiren ve ardından Esra Erol'un programında muhabirlik yapmaya başlayan Caner Toygar, şu sıralarda da sağlık açısından sıkıntılı günler geçiriyor.
BEYNİNDE KİTLE TESPİT EDİLDİ
Nisan 2017'de evlilik programında tanıştığı Berke Kentli ile hayatını birleştiren ancak 6 ay sonra boşanma kararı alan ve hayatına bekar olarak devam eden Caner Toygar, sağlık durumu hakkında yaptığı açıklama ile sevenlerini endişelendirdi.