Hayal Köseoğlu’dan bikinili poz ’iyi poz iyi ışık’ ’Yürek hoplattı’ gibi haberlerden rahatsız olmadığını söyleyen Hayal...

"AŞK-I MEMNU ÇOK ÖZEL BİR DİZİYDİ"

Çok genç yaşlarda oynamaya başladığı 'Aşk-ı Memnu' dizisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Hayal Köseoğlu, "Oyuncu olarak elime aldığım ilk senaryo olduğu için o ilk anı, üzerine yazdığım notları, altını çizdiğim cümleleri hiç unutamam. Aşk-ı Memnu çok özel bir diziydi çünkü o projede olması gereken her şey bir araya gelmişti. Bir kere merak unsurunu çok iyi kullanan bir senaryosu vardı ve en önemlisi oyuncu kadrosu çok kuvvetliydi" dedi.