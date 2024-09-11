En son Yargı dizisinde Ceylin karakteriyle son döneme damga vuran güzel oyuncu Pınar Deniz, özel hayatıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Kaan Yıldırım ile tam gaz aşk yaşamaya devam eden Pınar Deniz'in hamile olduğu iddia edilmişti. Güzel oyuncu evlilik iddialarına yanıt verirken bebek sorusunu cevabı da dikkat çekti.
Pınar Deniz 'kıpkırmızı oldum' diyerek hamilelik iddialarını cevapladı! İşte Kaan Yıldırım ile düğün tarihi
Kaan Urgancıoğlu ile Yargı dizisinde başrol olarak adından sıkça söz ettiren Pınar Deniz, özel hayatıyla magazin gündeminin yakın markajında.
Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Pınar Deniz, bir süredir kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor.