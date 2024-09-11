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Pınar Deniz 'kıpkırmızı oldum' diyerek hamilelik iddialarını cevapladı! İşte Kaan Yıldırım ile düğün tarihi

En son Yargı dizisinde Ceylin karakteriyle son döneme damga vuran güzel oyuncu Pınar Deniz, özel hayatıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Kaan Yıldırım ile tam gaz aşk yaşamaya devam eden Pınar Deniz'in hamile olduğu iddia edilmişti. Güzel oyuncu evlilik iddialarına yanıt verirken bebek sorusunu cevabı da dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 15:24 Güncelleme Tarihi11 Eylül 2024, 15:37
Pınar Deniz ’kıpkırmızı oldum’ diyerek hamilelik iddialarını cevapladı! İşte Kaan Yıldırım ile düğün tarihi 1

Pınar Deniz 'kıpkırmızı oldum' diyerek hamilelik iddialarını cevapladı! İşte Kaan Yıldırım ile düğün tarihi

Pınar Deniz ’kıpkırmızı oldum’ diyerek hamilelik iddialarını cevapladı! İşte Kaan Yıldırım ile düğün tarihi 2

Kaan Urgancıoğlu ile Yargı dizisinde başrol olarak adından sıkça söz ettiren Pınar Deniz, özel hayatıyla magazin gündeminin yakın markajında.

Pınar Deniz ’kıpkırmızı oldum’ diyerek hamilelik iddialarını cevapladı! İşte Kaan Yıldırım ile düğün tarihi 3

Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Pınar Deniz, bir süredir kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor.

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