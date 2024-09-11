Pınar Deniz 'kıpkırmızı oldum' diyerek hamilelik iddialarını cevapladı! İşte Kaan Yıldırım ile düğün tarihi

En son Yargı dizisinde Ceylin karakteriyle son döneme damga vuran güzel oyuncu Pınar Deniz, özel hayatıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Kaan Yıldırım ile tam gaz aşk yaşamaya devam eden Pınar Deniz'in hamile olduğu iddia edilmişti. Güzel oyuncu evlilik iddialarına yanıt verirken bebek sorusunu cevabı da dikkat çekti.