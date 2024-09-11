Bir Gece Masalı'nın Kürşat'ı Gürkan Uygun'un sır gibi sakladığı çocuklarına bakın! BBG ile ünlenen güzel eşiyle 16 yılı devirdiler

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati rolüyle tanınan oyuncu Gürkan Uygun, son olarak Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde olduğu Bir Gece Masalı dizisiyle bir kere daha dikkatleri üstüne çekti. Özel hayatıyla da merak edilen Bir Gece Masalı'nda Kürşat Kilimci karakterine hayat veren Gürkan Uygun'un sır gibi sakladığı çocuklarını gören gözlerine inanamadı. İşte BBG ile ünlenen güzel eşiyle 16 yılı deviren Gürkan Uygun'un çocukları...