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Bir Gece Masalı'nın Kürşat'ı Gürkan Uygun'un sır gibi sakladığı çocuklarına bakın! BBG ile ünlenen güzel eşiyle 16 yılı devirdiler

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati rolüyle tanınan oyuncu Gürkan Uygun, son olarak Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde olduğu Bir Gece Masalı dizisiyle bir kere daha dikkatleri üstüne çekti. Özel hayatıyla da merak edilen Bir Gece Masalı'nda Kürşat Kilimci karakterine hayat veren Gürkan Uygun'un sır gibi sakladığı çocuklarını gören gözlerine inanamadı. İşte BBG ile ünlenen güzel eşiyle 16 yılı deviren Gürkan Uygun'un çocukları...

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 16:14 Güncelleme Tarihi11 Eylül 2024, 16:14
Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un sır gibi sakladığı çocuklarına bakın! BBG ile ünlenen güzel eşiyle 16 yılı devirdiler 1

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati rolüyle tanınan oyuncu Gürkan Uygun, son olarak Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde olduğu Bir Gece Masalı dizisiyle bir kere daha dikkatleri üstüne çekti. Özel hayatıyla da merak edilen Bir Gece Masalı'nda Kürşat Kilimci karakterine hayat veren Gürkan Uygun'un sır gibi sakladığı çocuklarını gören gözlerine inanamadı. İşte BBG ile ünlenen güzel eşiyle 16 yılı deviren Gürkan Uygun'un çocukları...

Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un sır gibi sakladığı çocuklarına bakın! BBG ile ünlenen güzel eşiyle 16 yılı devirdiler 2

Kurtlar Vadisi Pusu, Teşkilat, Payitaht Abdülhamid gibi yapımlarda oyunculuğundan sıkça söz ettiren Gürkan Uygun'un son adresi Bir Gece Masalı oldu.

Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un sır gibi sakladığı çocuklarına bakın! BBG ile ünlenen güzel eşiyle 16 yılı devirdiler 3

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde olduğu ATV ekranlarında damga vuran Bir Gece Masalı dizisinde iş adamı Kürşat Kilimci karakterine hayat veren Gürkan Uygun, özel hayatıyla merak konusu oldu.

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