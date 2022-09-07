Pınar Deniz Kaan Yıldırım aşkı bomba etkisi yarattı! Demet Akalın'ın yorumu ve O Ses Türkiye görüntüleri olay! Bir küçük eski aşk 'Hadise'si...
Pınar Deniz Kaan Yıldırım aşkı bomba etkisi yarattı! Demet Akalın'ın yorumu ve O Ses Türkiye görüntüleri sosyal medyada olay oldu. Ezgi Eyüboğlu ile boşandıktan sonra şarkıcı Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen ve ardından Hande Erçel'le aşk yaşayan Kaan Yıldırım, bu kez gönlünü Pınar Deniz'e kaptırdı. İlk kez takvim.com.tr'den Doğan Savaş'ın görüntülediği ikilinin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken, konuyla ilgili polemikler kraliçesi Demet Akalın'dan gelen yorum dikkat çekti. O Ses Türkiye eski jüri üyesi olan Hadise'nin Pınar Deniz'le görüntüsü ise akıllara Kaan Yıldırım'ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu'nu getirdi.
07.09.2022 13:06 - Son Güncelleme: 07.09.2022 13:07
BİR KÜÇÜK ESKİ AŞK 'HADİSE'Sİ...
Pınar Deniz Kaan Yıldırım aşkı bomba etkisi yarattı! Demet Akalın'ın yorumu ve O Ses Türkiye görüntüleri olay!
Ezgi Eyüboğlu ile 2019 yılında evliliklerini sonlandıran Kaan Yıldırım, Hadise ile büyük bir aşk yaşamış ve evliliğin eşiğinden dönmüştü.
Bir küçük eski aşk 'Hadise'si... Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkında olay detaylar - Video
Ayrılığın ardından Hande Erçel'le aşk yaşayan Kaan Yıldırım daha sonra da birçok farklı isimle gündeme geldi.
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER
Bir süredir aşk yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ı ilk kez takvim.com.tr'den Doğan Savaş görüntüledi.
Bir küçük eski aşk 'Hadise'si... Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkında olay detaylar - Video