Bu halini hiç görmediniz! Tartıya çıkıp '900 gram verdim' demişti! Müge Anlı evlendikten sonra resmen eridi! Eski Müge gitti işte yeni hali...
Ünlü sunucu Müge Anlı, yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Geçtiğimiz haziran ayında evleneceğini duyuran Anlı, programın sezon finalinde Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun adını vererek nikah masasına oturacağını müjdelemişti. Programın sezona ara vermesinin ardından çift yakın arkadaşlarının da olduğu sade bir törenle dünyaevine girdi. Yeni sezon başlar başlamaz başarılı sunucunun yeni hali çok beğenildi. Özellikle ilk bölümde kiydiği kıyafesi sosyal medyayı salladı. Kırmızı bir elbise tercih eden 48 yaşındaki ünlü isim çok beğenildi. 'Evlilik yaramış' , 'Çok yakışmış' yorumları geldi. Kimileri de 'resmen erimiş, zayıflamış' dedi. Hal böyle olunca Müge Anlı'nın gençlik fotoğrafları da gündeme geldi. İşte ünlü sunucunun yıllar içerisindeki değişimi...
ATV'nin reytig rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlısert kısa bir aranın ardından yeni sezonuyla 29 Ağustos itibariyle yeniden ekranlarda boy göstermeye başladı. 1 kız çocuk sahibi ünlü sunucu özel hayatıyla ilgili sezon finalinde herkesi şoke edecek bir karar aldığını söyledi.
Evlenmeye karar verdim. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim" ifadelerini kullanmıştı.
29 Ağustos 2022 Pazartesi ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sosyal medyayı salladı. Müge Anlı'nın kıyafet seçimi çok beğenildi.