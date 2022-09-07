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Haberler Magazin Şarkıcı Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin'in kızları kocaman oldu: "Büyümüş de birlikte şarkı söylüyoruz, muhteşem bir şey"

Şarkıcı Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin'in kızları kocaman oldu: "Büyümüş de birlikte şarkı söylüyoruz, muhteşem bir şey"

Şarkıcı Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin'in kızları kocaman oldu. Bir AVM'de alışveriş yaparken görüntülenen Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin samimi açıklamarda bulundu. Bir gün önce Harbiye'de konser veren Berkay, kızı Arya'yı da sahneye aldı. O anlarla ilgili konuşan çift, iki kızının da gözlerinin önünde büyümesinin çok heyecan verici bir durum olduğundan bahsetti. İşte takvim.com.tr'den Doğan Savaş'ın çektiği görüntüler ve ünlü çiftin açıklamaları...

takvim.com.tr
07.09.2022 11:42 - Son Güncelleme: 07.09.2022 12:19
Şarkıcı Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin’in kızları kocaman oldu: Büyümüş de birlikte şarkı söylüyoruz, muhteşem bir şey

: "BÜYÜMÜŞ DE BİRLİKTE ŞARKI SÖYLÜYORUZ"

Şarkıcı Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin'in kızları kocaman oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şarkıcı Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin’in kızları kocaman oldu: Büyümüş de birlikte şarkı söylüyoruz, muhteşem bir şey

Berkay ile eşi bir AVM'de görüntülendi. Kendilerine yöneltilen sorulara samimi bir şekilde yanıt veren çift, geçtiğimiz günlerde evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.

Berkay ve eşinden çok özel açıklamalar - Video

Şarkıcı Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin’in kızları kocaman oldu: Büyümüş de birlikte şarkı söylüyoruz, muhteşem bir şey

Berkay bu tür günlerin kendisi için bir şey anlam ifade etmediğini ve öyle şeylere takılmadığını ifade ederken eşi Özlem ise "Bir gün değil her günümüz güzel olsun. Önemli olan bu." dedi.

Şarkıcı Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin’in kızları kocaman oldu: Büyümüş de birlikte şarkı söylüyoruz, muhteşem bir şey

Mustafa Sandal, Ersay Ünel'in de yer aldığı Harbiye Açıkhava Konseri'nden bahseden Berkay, çok keyifli vakit geçirdiğini ifade etti. "Gidenlerden" şarkısını söylerken sahneye Mustafa Sandal geldi. İkili "Onun Arabası Var" ve "Sorma" şarkılarında da düet yaptı.

Şarkıcı Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin’in kızları kocaman oldu: Büyümüş de birlikte şarkı söylüyoruz, muhteşem bir şey

Büyüyen çocuklarından bahseden çiftten Berkay, kızı Arya ile sahnede çok keyifli vakit geçirdiğini ifade etti. Eşi Özlem ise, "Büyümüş de babasıyla sahnede şarkı söylüyor" dedi.

Berkay ve eşinden çok özel açıklamalar - Video

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