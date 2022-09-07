Şarkıcı Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin'in kızları kocaman oldu: "Büyümüş de birlikte şarkı söylüyoruz, muhteşem bir şey"
Şarkıcı Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin'in kızları kocaman oldu. Bir AVM'de alışveriş yaparken görüntülenen Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin samimi açıklamarda bulundu. Bir gün önce Harbiye'de konser veren Berkay, kızı Arya'yı da sahneye aldı. O anlarla ilgili konuşan çift, iki kızının da gözlerinin önünde büyümesinin çok heyecan verici bir durum olduğundan bahsetti. İşte takvim.com.tr'den Doğan Savaş'ın çektiği görüntüler ve ünlü çiftin açıklamaları...
07.09.2022 11:42 - Son Güncelleme: 07.09.2022 12:19
: "BÜYÜMÜŞ DE BİRLİKTE ŞARKI SÖYLÜYORUZ"
Şarkıcı Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin'in kızları kocaman oldu.
Berkay ile eşi bir AVM'de görüntülendi. Kendilerine yöneltilen sorulara samimi bir şekilde yanıt veren çift, geçtiğimiz günlerde evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.
Berkay ve eşinden çok özel açıklamalar - Video
Büyüyen çocuklarından bahseden çiftten Berkay, kızı Arya ile sahnede çok keyifli vakit geçirdiğini ifade etti. Eşi Özlem ise, "Büyümüş de babasıyla sahnede şarkı söylüyor" dedi.
Berkay ve eşinden çok özel açıklamalar - Video