SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Pınar Deniz ilk ağızdan açıkladı "Biz Kaan'la konuşmama kararı aldık" Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'den evlilik hazırlığında flaş karar

Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, uzun bir süre önce meslektaşı Kaan Yıldırım'la aşk yaşamaya başlamıştı. Evlilik yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerleyen çift birlikte yaşama kararı almış, çiftin birlikte yaşayacakları ev geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Deniz, önceki gün ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yüzüğüyle kameralar karşısına geçen Deniz, ilişikisi hakkında aldığı flaş kararı da açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 09:49 Güncelleme 28 Kasım 2023, 09:59
Pınar Deniz ilk ağızdan açıkladı Biz Kaan’la konuşmama kararı aldık Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz’den evlilik hazırlığında flaş karar 1

Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Pınar Deniz ilk ağızdan açıkladı Biz Kaan’la konuşmama kararı aldık Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz’den evlilik hazırlığında flaş karar 2

Ünlü oyuncu, uzun bir süre önce meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı.

Pınar Deniz ilk ağızdan açıkladı Biz Kaan’la konuşmama kararı aldık Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz’den evlilik hazırlığında flaş karar 3

Aşklarına dolu dizgin devam eden ikili, romantik sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi.

SON DAKİKA