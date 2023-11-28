Pınar Deniz ilk ağızdan açıkladı "Biz Kaan'la konuşmama kararı aldık" Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'den evlilik hazırlığında flaş karar

Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, uzun bir süre önce meslektaşı Kaan Yıldırım'la aşk yaşamaya başlamıştı. Evlilik yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerleyen çift birlikte yaşama kararı almış, çiftin birlikte yaşayacakları ev geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Deniz, önceki gün ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yüzüğüyle kameralar karşısına geçen Deniz, ilişikisi hakkında aldığı flaş kararı da açıkladı.