7 yıl önce evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ev hayatını anlattı: “Oraya asla kimse giremez” Eşi Başak Dizer’e bile yasak...

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"Evlilik zor mu?" sorusunu cevaplayan Tatlıtuğ, "Sence sevgili olmak zor mu? Evliliği neden bir kalıba sokuyoruz? Evlilik zor mu? Değil. 'Kolay, zor', böyle bir akışı var. Her şey içerisinde var o kümenin" ifadelerini kullandı.