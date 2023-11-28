7 yıl önce evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ev hayatını anlattı: “Oraya asla kimse giremez” Eşi Başak Dizer’e bile yasak...

Aşk-ı Memnu dizisindeki partneri Beren Saat ile yıllar sonra İstanbul İçin Son Çağrı filmde bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ, verdiği son röportajda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Ev yaşantısı hakkında da konuşan Tatlıtuğ, dikkat çeken bir itirafta bulundu. Tatlıtuğ'un açıklamasının ardından gözler 7 yıllık eşi Başak Dizer'e çevrilirken sosyal medyada "Kıvanç çıtayı arşa çıkardı" yorumları yapıldı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un o açıklaması...
Kıvanç Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu dizisindeki partneri Beren Saat'le yıllar sonra Last Call For İstanbul (İstanbul İçin Son Çağrı) filmi için yeniden kamera karşısına geçti.
Filmin yayınlanmasıyla gündemden düşmeyen ikili, İbrahim Selim'in YouTube üzerinden yayınlanan programında yaptıkları açıklamalarla da uzun süre konuşuldu.
"Evlilik zor mu?" sorusunu cevaplayan Tatlıtuğ, "Sence sevgili olmak zor mu? Evliliği neden bir kalıba sokuyoruz? Evlilik zor mu? Değil. 'Kolay, zor', böyle bir akışı var. Her şey içerisinde var o kümenin" ifadelerini kullandı.