5 aylık evliliği biten Hadise’den bomba itiraf: Ben olsam ayrılmam! Eski defterler açıldı: Mehmet Dinçerler, Sinan Akçıl, Kaan Yıldırım...

Sinan Akçıl, Kaan Yıldırım gibi isimlerle aşk yaşayan Hadise, sürpriz bir şekilde nikah masasına oturduğu Mehmet Dinçerler ile 5 ay sonra boşanmıştı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan ünlü şarkıcı, konuk olduğu bir programda ilişkilerine dair yaptığı samimi itiraflarla dikkat çekti. "Ben olsam ayrılmam" diyen Hadise'nin açıklamalarıyla eski defterler de açıldı. İşte Hadise'nin magazin gündemine bomba gibi düşen o açıklamaları...