SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

5 aylık evliliği biten Hadise’den bomba itiraf: Ben olsam ayrılmam! Eski defterler açıldı: Mehmet Dinçerler, Sinan Akçıl, Kaan Yıldırım...

Sinan Akçıl, Kaan Yıldırım gibi isimlerle aşk yaşayan Hadise, sürpriz bir şekilde nikah masasına oturduğu Mehmet Dinçerler ile 5 ay sonra boşanmıştı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan ünlü şarkıcı, konuk olduğu bir programda ilişkilerine dair yaptığı samimi itiraflarla dikkat çekti. "Ben olsam ayrılmam" diyen Hadise'nin açıklamalarıyla eski defterler de açıldı. İşte Hadise'nin magazin gündemine bomba gibi düşen o açıklamaları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 09:18 Güncelleme 28 Kasım 2023, 09:26
5 aylık evliliği biten Hadise’den bomba itiraf: Ben olsam ayrılmam! Eski defterler açıldı: Mehmet Dinçerler, Sinan Akçıl, Kaan Yıldırım... 1

Ünlü şarkıcı Hadise, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.

5 aylık evliliği biten Hadise’den bomba itiraf: Ben olsam ayrılmam! Eski defterler açıldı: Mehmet Dinçerler, Sinan Akçıl, Kaan Yıldırım... 2

Sinan Akçıl, Kaan Yıldırım gibi popüler isimlerle aşk yaşayan Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler, yaklaşık bir yıl aşk yaşadıktan sonra Mart 2022'de nişanlandı.

5 aylık evliliği biten Hadise’den bomba itiraf: Ben olsam ayrılmam! Eski defterler açıldı: Mehmet Dinçerler, Sinan Akçıl, Kaan Yıldırım... 3

Nişandan iki ay sonra Çırağan Sarayı'nda dünyaevine giren Hadise'nin henüz düğününden tek bir karesi yayınlanmadan boşanma haberleri ortaya çıktı.

SON DAKİKA