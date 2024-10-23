Pınar Deniz “İlk 3 ay zor geçti” deyip hamilelik sürecini anlattı! Eşi Kaan Yıldırım’a göndermede bulundu

Meslektaşı Kaan Yıldırım ile geçen eylül ayında İtalya'da dünyaevine giren Pınar Deniz, hamilelik süreci hakkında ilk kez konuştu. Oğlunu kucağına almak için gün sayan Deniz, "İlk 3 ay zor geçti" deyip yaşadıklarını anlattı. Ünlü oyuncu, röportaj sırasında eşi Kaan Yıldırım'a da göndermede bulundu.