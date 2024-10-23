Pınar Deniz “İlk 3 ay zor geçti” deyip hamilelik sürecini anlattı! Eşi Kaan Yıldırım’a göndermede bulundu

Meslektaşı Kaan Yıldırım ile geçen eylül ayında İtalya'da dünyaevine giren Pınar Deniz, hamilelik süreci hakkında ilk kez konuştu. Oğlunu kucağına almak için gün sayan Deniz, "İlk 3 ay zor geçti" deyip yaşadıklarını anlattı. Ünlü oyuncu, röportaj sırasında eşi Kaan Yıldırım'a da göndermede bulundu.
Son olarak Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, geçen eylül ayında meslektaşı Kaan Yıldırım ile dünyaevine girdi.
Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle evlenen ünlü çiftin bebek bekledikleri öğrenildi. İkili geçen günlerde yaptıkları paylaşımla da bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.
Erkek bebek bekleyen çiftten Pınar Deniz, hamilelik süreci hakkında ilk kez konuştu. Deniz, "İlk 3 ay zor geçti" deyip yaşadıklarını anlattı.