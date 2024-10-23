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Pınar Deniz “İlk 3 ay zor geçti” deyip hamilelik sürecini anlattı! Eşi Kaan Yıldırım’a göndermede bulundu

Meslektaşı Kaan Yıldırım ile geçen eylül ayında İtalya'da dünyaevine giren Pınar Deniz, hamilelik süreci hakkında ilk kez konuştu. Oğlunu kucağına almak için gün sayan Deniz, "İlk 3 ay zor geçti" deyip yaşadıklarını anlattı. Ünlü oyuncu, röportaj sırasında eşi Kaan Yıldırım'a da göndermede bulundu.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 09:46 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 09:46
Pınar Deniz İlk 3 ay zor geçti deyip hamilelik sürecini anlattı! Eşi Kaan Yıldırım’a göndermede bulundu

Son olarak Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, geçen eylül ayında meslektaşı Kaan Yıldırım ile dünyaevine girdi.

Pınar Deniz İlk 3 ay zor geçti deyip hamilelik sürecini anlattı! Eşi Kaan Yıldırım’a göndermede bulundu

Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle evlenen ünlü çiftin bebek bekledikleri öğrenildi. İkili geçen günlerde yaptıkları paylaşımla da bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

Pınar Deniz İlk 3 ay zor geçti deyip hamilelik sürecini anlattı! Eşi Kaan Yıldırım’a göndermede bulundu

Erkek bebek bekleyen çiftten Pınar Deniz, hamilelik süreci hakkında ilk kez konuştu. Deniz, "İlk 3 ay zor geçti" deyip yaşadıklarını anlattı.

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