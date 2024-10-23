İbrahim Tatlıses’in babalık açıklamasına tepki yağdı! Urfa’daki 2 kızını da sayıp Dilan Çıtak’ı es geçti!

Geçen aylarda sorun yaşadığı büyük oğlu Ahmet Tatlı ile arasındaki buzları eriten İbrahim Tatlıses, son olarak 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı gerginlikle gündeme geldi.

Dilan Çıtak, geçen haftalarda bir magazin programına bağlanarak babasıyla arasında geçenleri gözyaşları içerisinde anlattı ve Tatlıses'in evlat ayrımcılığı yaptığını vurguladı. İbrahim Tatlıses de yayın sırasında bir mesaj yollayarak "Dilan Çıtak'ın tek derdi İdo Bey" dedi. İbrahim Tatlses'ın babalık sözlerine tepki yağdı!