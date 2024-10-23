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Burak Sergen'in eşinden evlilik teklifi itirafı: 4 - 5 kez aldım

Ünlü oyuncu Burak Sergen, 2021 ytılında evlendiği Nihan Ünsal'den 9 ay önce ihanet iddiasıyla boşanmıştı. Sergen, kısa bir süre sonra tiyatrosunda genel müdür olarak çalışan Gizem Şağban ile evlenmişti. Çift, önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıdı.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 09:51 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 10:20
Burak Sergen’in eşinden evlilik teklifi itirafı: 4 - 5 kez aldım

Burak Sergen, geçtiğimiz akşam eşi Gizem Sergen, oğlu Cansın ve Gizem Sergen'in oğlu Berk ile birlikte Etiler'deki Azize adlı mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Burak Sergen’in eşinden evlilik teklifi itirafı: 4 - 5 kez aldım

"EVLİLİK HARİKA GİDİYOR"

Geçtiğimiz aylarda dünyaevine girdiği eşi Gizem Sergen, Kapadokya'da dizi çekimleri için bulunan ünlü oyuncuyu yalnız bırakmadığını belirterek, "Burak'la birlikte Kapadokya'da kalıyorum. Çocuklarımız olduğu için sık sık İstanbul'a gidip geliyorum, ama her şey çok güzel, evlilik harika gidiyor" ifadelerini kullandı.

Burak Sergen’in eşinden evlilik teklifi itirafı: 4 - 5 kez aldım

"BALAYI YARIDA KALDI"

Sergen, evlilikleri hakkında gelen sorulara, "Evlendik, ardından bir balayımız oldu ama Burak hemen sete döndü" dedi.

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