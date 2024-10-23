Burak Sergen’in eşinden evlilik teklifi itirafı: 4 - 5 kez aldım

"EVLİLİK HARİKA GİDİYOR"

Geçtiğimiz aylarda dünyaevine girdiği eşi Gizem Sergen, Kapadokya'da dizi çekimleri için bulunan ünlü oyuncuyu yalnız bırakmadığını belirterek, "Burak'la birlikte Kapadokya'da kalıyorum. Çocuklarımız olduğu için sık sık İstanbul'a gidip geliyorum, ama her şey çok güzel, evlilik harika gidiyor" ifadelerini kullandı.