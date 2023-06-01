Pınar Deniz ile Uraz Kaygılaroğlu'dan tepki çeken görüntü! 1 yıldır Kaan Yıldırım ile birlikteydi! Ateşli yatak sahnesi sonrası...
Pınar Deniz ile Uraz Kaygılaroğlu'nun sahneleri sosyal medyada gündem oldu. 1 yıldır Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan güzel oyuncunun o sahneleri çok konuşuldu. Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolde olduğu Aktris'i izleyenlerden peş peşe tepkiler geldi. Oyuncuların sıcak yakınlaşması tepkileri de beraberinde getirdi. Öte yandan ünlü şarkıcı Hadise ile birlikteliğini sonlandırdıktan sonra gönlünü güzel oyuncu Pınar Deniz'e kaptıran Kaan Yıldırım'ın ne yorum yaptığı ise bir hayli merak ediliyor. İşte detaylar...
01.06.2023 22:35 - Son Güncelleme: 01.06.2023 22:35
Oyuncu Kaan Yıldırım ile 1 yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ile Uraz Kaygıroğlu'ndan tepki çeken görüntü! İkilinin yatak sahnesi olay oldu.
Bir süredir birlikte olduğu Hadise ile yollarını ayıran Kaan Yıldırım aşkı Pınar Deniz'de buldu. Uzun bir süredir birlikte olan çiftin aşkları dolu dizgin devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Melike Şahin konserine el ele katılan oyuncu meslektaşlar Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, "Her şey güzel gidiyor" gidiyor açıklamasının ardından Instagram hesaplarından ilk paylaşımlarını yapmıştı.
Birlikte tatil yapmayı çok seven oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım; yeni yıla Venedik'te girmiş, geçen aylarda da Danimarka'ya giderek aşk pozlarını ardı ardına paylaşmıştı.