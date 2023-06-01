6 ayda 53 kilo veren Pelin Öztekin’den bikinili paylaşım! Tığ gibi olan Pelin’in son haline bakın! Yeni yıl öncesi 39 cm incelmişti...
Merhum sanatçı Rasim Öztekin'inin kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, kariyerinin yanı sıra verdiği kilolarla da sık sık adından söz ettirdi. Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla adını geniş kitlelere duyuran Öztekin, 2014 yılında mide küçültme ameliyatı geçirdi ve 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaştı. Kilo vermeye hız kesmeden devam eden Öztekin, yeni yıl öncesi de 39 cm inceldiğini duyurdu. Tığ gibi olan ünlü oyuncudan, bikinili paylaşım geldi. Ünlü oyuncunun değişimi dikkat çekerken nasıl kilo verdiği de ortaya çıktı. İşte Pelin Öztekin'in son hali ve zayıflama sırrı...
01.06.2023 22:17 - Son Güncelleme: 01.06.2023 22:17
Merhum sanatçı Rasim Öztekin'inin kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla adını geniş kitlelere duyurdu.