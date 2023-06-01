2 gün önce anne olan Meltem Yılmazkaya’nın eşi bakın kim! Duyan şoke oldu! O da tanıdık çıktı! Güldür Güldür’ün Mehtap’ı meğer...
Açelya Topaloğlu, Aziz Aslan, Onur Atilla gibi isimlerin yer aldığı Güldür Düldür Show'da canlandırdığı Mehtap karakteriyle tanınan Meltem Yılmazkaya'dan geçen günlerde müjdeli haber gelmişti. İspanya'da doğum yapan Yılmazkaya, "Herkese tek tek dönemiyoruz dostlar... Malum zamanlar. Her şey yolunda şükür" demişti. Çiçeği burnunda anne Meltem Yılmazkaya'nın sade bir törenler evlendiği eşi de merak konusu oldu. "Meltem Yılmazkaya'nın eşi kim?" sorusunun yanıtını aratanlar ise gerçeği duyunca şoke oldu. Bakın Meltam Yılmazkaya'nın eşi kimmiş...
Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Meltem Yılmazkaya, geçen sene 30 Ocak'ta müzisyen sevgilisi ile nişanlandı. Mart ayında da nikah masasına oturan ünlü çiftten Yılmazkaya, müjdeli haberi sosyal medya hesabında duyurdu.
Yılmazkaya, şu ifadeleri kullandı:
"Büyük büyük cümleler kuramadığım bir hayatın, büyük büyük sürprizlerine. Bir yuvanın çatısının altında büyümeye karar verdik. Kolay değildi iki ayrı insanın ortak 'evet'i , ona da cesaret ettik. Bir süre önce. Kolay olmayan bir zamana denk geldik, ne yüzümüz ne gönlümüz el vermedi eğlenmeye. Sarılınca yaralar elbet sarılırız dostlarla şarkılar danslar eşliğinde. Seven sevmeyen her gönle güzellik dilerken, biz vardık murada, dostlar çıksın kerevetine :) Ve sen sevgilim. Yol uzun, duygu çok! İyi kötü bir arada hep işte! Kaybettiğim inanç, örüldü büyük bir sabır ve emekle! En çok güldüğüm, saatlerce konuştuğum bazen hayata sövdüğüm, evde hep makyajsız ,bazen de suratsız bütün anlarımı çekenim. Seni. Bizi seviyorum"
Gösterişten uzak sade gelinliğiyle dikkat çeken Meltem Yılmazkaya'nın paylaşımı, uzun süre sosyal medyada gündem oldu. Eşiyle yaptığı romantik paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden Meltem Yılmazkaya, son dönemlerde ise hamile olduğu yönündeki iddialarla konuşuldu.
Uzun süre iddialar karşısında sessizliğini koruyan Meltem Yılmazkaya'dan geçen haftalarda beklenen hamle geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, karnı burnunda pozunu ilk kez takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafına "Geri sayım" notunu düşen Yılmazkaya'nın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.