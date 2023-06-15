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Haberler Magazin Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım'dan Bodrum tatilinde bomba görüntü! Önce aşka geldi ayak masajı yaptı sonra... İskelede romantik dakikalar!

Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım'dan Bodrum tatilinde bomba görüntü! Önce aşka geldi ayak masajı yaptı sonra... İskelede romantik dakikalar!

Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım'dan Bodrum tatilinde bomba görüntü! İskelede romantik dakikalar yaşayan ünlü çiftin çekilen fotoğrafları kısa sürede gündem oldu. İşte tatil sezonunu Bodrum'da açan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2023 yaz tatilinden kareler...

15.06.2023 09:56 - Son Güncelleme: 15.06.2023 10:08
Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım’dan Bodrum tatilinde bomba görüntü! Önce aşka geldi ayak masajı yaptı sonra... İskelede romantik dakikalar!

İSKELEDE ROMANTİK DAKİKALAR!

Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım'dan Bodrum tatilinde bomba görüntü! Önce aşka geldi ayak masajı yaptı sonra...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım’dan Bodrum tatilinde bomba görüntü! Önce aşka geldi ayak masajı yaptı sonra... İskelede romantik dakikalar!

Havalar ısınmasıyla birlikte ünlüler da rotasını tatil bölgelerine çevirdi.

Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım’dan Bodrum tatilinde bomba görüntü! Önce aşka geldi ayak masajı yaptı sonra... İskelede romantik dakikalar!

Bu isimlerden biri de Pınar Deniz oldu.

Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım’dan Bodrum tatilinde bomba görüntü! Önce aşka geldi ayak masajı yaptı sonra... İskelede romantik dakikalar!

29 yaşındaki güzel ile sevgilisi Kaan Yıldırım (36), tatil sezonunu açtı.

Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım’dan Bodrum tatilinde bomba görüntü! Önce aşka geldi ayak masajı yaptı sonra... İskelede romantik dakikalar!

Önceki gün Bodrum Demircikoy'daki bir otelin plajında görüntülenen oyuncu çift, deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

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