Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım'dan Bodrum tatilinde bomba görüntü! Önce aşka geldi ayak masajı yaptı sonra... İskelede romantik dakikalar!
Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım'dan Bodrum tatilinde bomba görüntü! İskelede romantik dakikalar yaşayan ünlü çiftin çekilen fotoğrafları kısa sürede gündem oldu. İşte tatil sezonunu Bodrum'da açan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2023 yaz tatilinden kareler...
15.06.2023 09:56 - Son Güncelleme: 15.06.2023 10:08
İSKELEDE ROMANTİK DAKİKALAR!
Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım'dan Bodrum tatilinde bomba görüntü! Önce aşka geldi ayak masajı yaptı sonra...