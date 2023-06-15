Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'den bebek haberi! İfşa olan ihanet zincirinden sonra sapkın tarikat skandalı olay olmuştu! Meğer çift terapisti...
Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'den bebek haberi! İfşa olan ihanet zincirinden sonra sapkın tarikat skandalı olay olmuştu... Ünlü çift meğer çift terapistine gitmeye başlamış... Aylardır magazin gündeminden düşmeyen Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu hakkında yeni iddialar gündeme bomba gibi düşecek cinsten. İkili skandal ifşaların ardından soluğu Kıbrıs tatilinde almıştı. 'Boşanma yok' diyen Neslihan Atagül'ün bebek kararı aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'den bebek haberi! İfşa olan ihanet zincirinden sonra sapkın tarikat skandalı olay olmuştu... Çift hakkında bomba bir yorum ortaya atıldı.
Sosyal medyaya düşen görüntülerden sonra Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde kara bulutların dolaştığı ileri sürüldü.
Peş peşe gelen iddialar ve sonrasında yaşananlar herkesi şaşkına çevirirken Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu hakkında yaptığı yorumlar daha çok konuşuldu.
MUTLU VE NEŞELİYİZ"
Atagül, hakkında çıkan 'aldatıldı' ve 'boşanıyor' haberleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Gerçekten duyulacağımı bilsem ve hissetsem hepinizle uzun uzun muhabbet etmek isterim. Şöyle bir durum var. Ben ne söylersem söyleyeyim. Herkes kendine göre algılıyor ve yorumluyor. Ben zaten bunu söylemiştim. Tekrar söyleyeyim. Biz gayet memnunuz. Keyfimizde neşemizde yerinde"
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Açıklamadan bir gün sonra soluğu tek başına tatilde alan Neslihan Atagül kafa karıştırırken bu pozlar 'Boşanma provası' olarak yorumlandı.