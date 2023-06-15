Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül’den bebek haberi! İfşa olan ihanet zincirinden sonra sapkın tarikat skandalı olay olmuştu! Meğer çift terapisti...

MUTLU VE NEŞELİYİZ"

Atagül, hakkında çıkan 'aldatıldı' ve 'boşanıyor' haberleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Gerçekten duyulacağımı bilsem ve hissetsem hepinizle uzun uzun muhabbet etmek isterim. Şöyle bir durum var. Ben ne söylersem söyleyeyim. Herkes kendine göre algılıyor ve yorumluyor. Ben zaten bunu söylemiştim. Tekrar söyleyeyim. Biz gayet memnunuz. Keyfimizde neşemizde yerinde"

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