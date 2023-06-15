Mehmet Ali Erbil Rus güzelle yakalandı! Ölümden dönmüştü çapkınlığa devam eden Mehmet Ali Erbil o soruya öyle bir yanıt verdi ki...
Mehmet Ali Erbil Rus güzelle yakalandı! Ölümden dönmüştü çapkınlığa devam eden Mehmet Ali Erbil o soruya öyle bir yanıt verdi ki... Erbil'in ayaküstü röportajı gündeme bomba gibi düştü. Evinde düşüp kalça kemiğini kıran ardından da kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, sağlığına kavuştu. YGeçtiğimiz mayıs ayında yniden gecelerde görüntülenen Mehmet Ali Erbil, Karaköy'deki bir mekandan 2 güzelle ayrılmıştı. Erbil bu kez de Rus arkadaşıyla görüntülendi, verdiği röportajla dikkat çekti.
Mehmet Ali Erbil Rus güzelle yakalandı! Ölümden dönmüştü... Çapkınlığa devam eden Mehmet Ali Erbil o soruya öyle bir yanıt verdi ki...
Rus arkaadaşıyla görüntülenen Mehmet Ali Erbil muhabirin kendisine yönelttiği "Hangi özelliklerimizden bahsettiniz?" sorusuna "Misafirperverliğimiz, kebap, lokum, erkek" yanıtını verip kahkaha attı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Mehmet Ali Erbil, dört yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.
Kaçış sendromu (Kılcal damarlardan sıvı sızıntıları sonucu kan basıncında hızlı düşüş ile ilişkili akut ve şiddetli tekrarlayan ataklar) hastalığı da nükseden ve bu süreçte ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, başarılı geçen tedavisinin ardından eski günlerine geri döndü.