3 basit adımda 90 kilo verdi! 40 yaşındaki Jelly Roll 225 kilodan inme sırrını tek tek anlattı

Ünlü rapçi ve country sanatçısı Jelly Roll, verdiği kilolarla adeta yeni bir hayata yelken açıyor. 225 kilogramın üzerindeki eski ağırlığını geride bırakan sanatçı, bugüne dek yaklaşık 90 kilogram kaybettiğini açıkladı. 24 Nisan'da yayımlanan Jimmy Kimmel Live programında konuk olan Jelly Roll, zayıflama süreci hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
🍽️ JELLY ROLL İLHAMLI PROTEİN VE SEBZE DİYET LİSTESİ
🌞 Kahvaltı (08:00)
🍳 2 haşlanmış yumurta
🥑 Yarım avokado
🥒 Salatalık ve domates dilimleri
🫖 Şekersiz bitki çayı veya kahve
🕙 Ara Öğün (10:30)
🥜 Bir avuç çiğ badem veya fındık
🍵 Bir bardak şekersiz yeşil çay
🍴 Öğle Yemeği (13:00)
🥗 Izgara tavuk göğsü veya hindi eti (150-200 gr)
🥦 Buharda brokoli, karnabahar ve havuç
🥑 Biraz zeytinyağı ile tatlandırılmış karışık yeşil salata
🌙 Akşam Yemeği (19:00)
🐟 Izgara somon veya beyaz et balığı (150-200 gr)
🥬 Zeytinyağlı ıspanak veya kabak yemeği
🍋 Bir dilim limonlu su veya sade soda
🧠 Ekstra Tüyolar:
Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Instagram
Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Instagram
🚶 Her gün 30-60 dakika yürüyüş yap.
💧 Günde en az 2-2,5 litre su iç.
🚫 Şekerli içecek ve işlenmiş gıdalardan uzak dur.
💤 Uykunu düzenlemeye dikkat et.