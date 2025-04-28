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3 basit adımda 90 kilo verdi! 40 yaşındaki Jelly Roll 225 kilodan inme sırrını tek tek anlattı

Bir zamanlar 225 kilogramın üzerinde olan sanatçı, şimdiye dek yaklaşık 90 kilogram vererek sağlıklı bir yaşama adım attı. Katıldığı Jimmy Kimmel Live programında, hayatında yaptığı basit ama etkili değişiklikleri anlatan Jelly Roll, hedefinin 113 kilogramın altına inip hayallerindeki çılgın aktiviteleri gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi :28 Nisan 2025 , 23:47 Güncelleme Tarihi :28 Nisan 2025 , 23:47
3 basit adımda 90 kilo verdi! 40 yaşındaki Jelly Roll 225 kilodan inme sırrını tek tek anlattı

Ünlü rapçi ve country sanatçısı Jelly Roll, verdiği kilolarla adeta yeni bir hayata yelken açıyor. 225 kilogramın üzerindeki eski ağırlığını geride bırakan sanatçı, bugüne dek yaklaşık 90 kilogram kaybettiğini açıkladı. 24 Nisan'da yayımlanan Jimmy Kimmel Live programında konuk olan Jelly Roll, zayıflama süreci hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

3 basit adımda 90 kilo verdi! 40 yaşındaki Jelly Roll 225 kilodan inme sırrını tek tek anlattı

Sunucu Jimmy Kimmel'ın "Seni her gördüğümde daha formda görünüyorsun" yorumu üzerine Jelly Roll, başarısının sırrını şu şekilde özetledi:

"Çok fazla protein ve sebze tüketiyorum ve her gün yürüyorum. Hepsi bu."

3 basit adımda 90 kilo verdi! 40 yaşındaki Jelly Roll 225 kilodan inme sırrını tek tek anlattı

🎯 HEDEF: 113 KİLOGRAMIN ALTINA İNİP HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK

"Son of a Sinner" şarkısıyla adından söz ettiren sanatçı, ideal kilosu için net bir hedef belirlediğini de sözlerine ekledi. 113 kilogramın altına indiğinde, uzun zamandır hayalini kurduğu birçok aktiviteyi yapmak istediğini söyledi:

🪂 Paraşütle atlamak, 🎢 hız trenine binmek, 🐂 boğaya binmek ve hatta 🐊 timsahlarla güreşmek!

3 basit adımda 90 kilo verdi! 40 yaşındaki Jelly Roll 225 kilodan inme sırrını tek tek anlattı

📈 ZORLU BİR YOLCULUK: 2016'DAN BU YANA DEĞİŞİM

Jelly Roll, kilo verme serüveninin hızlı değil, yavaş ve sabırlı bir süreç olduğunu vurguladı. 2018 yılında yaptığı bir Instagram paylaşımında, hayatı boyunca kilosuyla mücadele ettiğini ve 2016 yılında "kendi hayatını kurtarmak için savaşmaya" karar verdiğini açıklamıştı.

3 basit adımda 90 kilo verdi! 40 yaşındaki Jelly Roll 225 kilodan inme sırrını tek tek anlattı

Ancak bu uzun yolculukta her şey düz bir çizgide ilerlemedi. Turneler sırasında yaşadığı düzensiz yaşam tarzı nedeniyle zaman zaman kilo aldığını da dürüstçe itiraf etti:

🛣️ "Kamyon duraklarında yaşamak, geç saatlerde sahneye çıkmak, uykusuzluk ve alkol tüketimi dengesizliğe yol açtı."

3 basit adımda 90 kilo verdi! 40 yaşındaki Jelly Roll 225 kilodan inme sırrını tek tek anlattı

🗣️ 'UTANÇ YOK, MÜCADELE VAR'

Sanatçı, 2024 yılında eşi Bunnie XO'nun Dumb Blonde podcast'ine katıldığında, kilo verme sürecini neden kamuoyuyla açıkça paylaştığını da anlattı:

"Bunu alenen yapıyorum çünkü kilo verdikten sonra kendini farklı hisseden insanların yanında olduğumu göstermek istiyorum. Bunnie, kilom yüzünden benimle olmadı.

3 basit adımda 90 kilo verdi! 40 yaşındaki Jelly Roll 225 kilodan inme sırrını tek tek anlattı

🍽️ JELLY ROLL İLHAMLI PROTEİN VE SEBZE DİYET LİSTESİ

🌞 Kahvaltı (08:00)

  • 🍳 2 haşlanmış yumurta

  • 🥑 Yarım avokado

  • 🥒 Salatalık ve domates dilimleri

  • 🫖 Şekersiz bitki çayı veya kahve

🕙 Ara Öğün (10:30)

  • 🥜 Bir avuç çiğ badem veya fındık

  • 🍵 Bir bardak şekersiz yeşil çay

3 basit adımda 90 kilo verdi! 40 yaşındaki Jelly Roll 225 kilodan inme sırrını tek tek anlattı

🍴 Öğle Yemeği (13:00)

  • 🥗 Izgara tavuk göğsü veya hindi eti (150-200 gr)

  • 🥦 Buharda brokoli, karnabahar ve havuç

  • 🥑 Biraz zeytinyağı ile tatlandırılmış karışık yeşil salata

🌙 Akşam Yemeği (19:00)

  • 🐟 Izgara somon veya beyaz et balığı (150-200 gr)

  • 🥬 Zeytinyağlı ıspanak veya kabak yemeği

  • 🍋 Bir dilim limonlu su veya sade soda

🧠 Ekstra Tüyolar:

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Instagram

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Instagram

  • 🚶 Her gün 30-60 dakika yürüyüş yap.

  • 💧 Günde en az 2-2,5 litre su iç.

  • 🚫 Şekerli içecek ve işlenmiş gıdalardan uzak dur.

  • 💤 Uykunu düzenlemeye dikkat et.