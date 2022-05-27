Hakan Ural'dan tartışma yaratan sözlere açıklama: "Başını sonunu kesip Z kuşağı oy kullanmasına çevirip Hakan'a hücum..."

"Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle ilgili yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun, ideololojik olarak olgunlaşmış düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun. Belirleyicisin."