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Haberler Magazin Hakan Ural'dan tartışma yaratan sözlere açıklama: "Başını sonunu kesip Z kuşağı oy kullanmasına çevirip Hakan'a hücum..."

Hakan Ural'dan tartışma yaratan sözlere açıklama: "Başını sonunu kesip Z kuşağı oy kullanmasına çevirip Hakan'a hücum..."

Hakan Ural'dan tartışma yaratan sözlere açıklama geldi. Sunduğu programda sözleri ile dikkat çeken Hakan Ural kısa sürede, "Z kuşağı oy kullanmasın" algısıyla gündemde yerini aldı. Haberler sonrası tepkisini sosyal medya hesabından dile getiren Hakan Ural, kendisine yönelik yapılan tavrın 'itibarsızlaştırma' eylemi olduğunu dile getirdi ve canlı yayında kurduğu cümlelerle ne demek istediğini açıkladı.

27.05.2022 17:58 - Son Güncelleme: 27.05.2022 18:23
Hakan Ural’dan tartışma yaratan sözlere açıklama: Başını sonunu kesip Z kuşağı oy kullanmasına çevirip Hakan’a hucüm...

"HAKAN'A HÜCUM!"

Hakan Ural'dan tartışma yaratan sözlere açıklama geldi.

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Hakan Ural’dan tartışma yaratan sözlere açıklama: Başını sonunu kesip Z kuşağı oy kullanmasına çevirip Hakan’a hucüm...

Yorumculuğunu yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" isimli programda "Z kuşağı eski siyasetçileri ne kadar tanıyor?" başlığıyla yapılan bir sokak röportajını değerlendiren Hakan Ural açıklamaları ile dikkat çekti.

Hakan Ural’dan tartışma yaratan sözlere açıklama: Başını sonunu kesip Z kuşağı oy kullanmasına çevirip Hakan’a hucüm...

"RİCA EDİYORUM FARKINDALIK YOKSA OY KULLANMASINLAR"

Hakan Ural canlı yayında konuyla ilgili yaptığı açıklamaların gündemde yer almasıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Hakan Ural’dan tartışma yaratan sözlere açıklama: Başını sonunu kesip Z kuşağı oy kullanmasına çevirip Hakan’a hucüm...

"Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle ilgili yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun, ideololojik olarak olgunlaşmış düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun. Belirleyicisin."

Hakan Ural’dan tartışma yaratan sözlere açıklama: Başını sonunu kesip Z kuşağı oy kullanmasına çevirip Hakan’a hucüm...

"Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Ben rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence." diyen Ural, medyaya yansıyan bazı haberlere tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi.

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