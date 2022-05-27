Hakan Ural'dan tartışma yaratan sözlere açıklama: "Başını sonunu kesip Z kuşağı oy kullanmasına çevirip Hakan'a hücum..."
Hakan Ural'dan tartışma yaratan sözlere açıklama geldi. Sunduğu programda sözleri ile dikkat çeken Hakan Ural kısa sürede, "Z kuşağı oy kullanmasın" algısıyla gündemde yerini aldı. Haberler sonrası tepkisini sosyal medya hesabından dile getiren Hakan Ural, kendisine yönelik yapılan tavrın 'itibarsızlaştırma' eylemi olduğunu dile getirdi ve canlı yayında kurduğu cümlelerle ne demek istediğini açıkladı.
27.05.2022 17:58 - Son Güncelleme: 27.05.2022 18:23
Yorumculuğunu yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" isimli programda "Z kuşağı eski siyasetçileri ne kadar tanıyor?" başlığıyla yapılan bir sokak röportajını değerlendiren Hakan Ural açıklamaları ile dikkat çekti.
"RİCA EDİYORUM FARKINDALIK YOKSA OY KULLANMASINLAR"
Hakan Ural canlı yayında konuyla ilgili yaptığı açıklamaların gündemde yer almasıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.