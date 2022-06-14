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Haberler Magazin Pınar Deniz göğüs altından başlayan dekoltesiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Hem yaktı hem yandı! “Acil bıraksın bu işi”

Pınar Deniz göğüs altından başlayan dekoltesiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Hem yaktı hem yandı! “Acil bıraksın bu işi”

Pınar Deniz göğüs altından başlayan dekoltesiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Kaan Urgancıoğlu ile başrolünü üstlendiği Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle beğeni toplayan Pınar Deniz, bu akşam bir etkinlikte boy gösterdi. Gece için göğüs altından başlayan göbek dekolteli siyah bir elbise tercih eden ünlü oyuncunun tarzı ise sosyal medyayı ikiye böldü. Ünlü oyuncuyu kimi sosyal medya kullanıcısı beğenirken kimisi eleştirdi. İşte Pınar Deniz'in sosyal medyaya damga vuran iddialı elbisesi...

14.06.2022 23:23 - Son Güncelleme: 14.06.2022 23:29
Pınar Deniz göğüs altından başlayan dekoltesiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Hem yaktı hem yandı! “Acil bıraksın bu işi”

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ile başrolünü üstlendiği Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle büyük beğeni topladı.

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Pınar Deniz göğüs altından başlayan dekoltesiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Hem yaktı hem yandı! “Acil bıraksın bu işi”

Bu akşam bir etkinlikte boy gösteren ünlü oyuncu, tercih ettiği siyah elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu.

Pınar Deniz göğüs altından başlayan dekoltesiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Hem yaktı hem yandı! “Acil bıraksın bu işi”

Deniz'in göğüs altından başlayan göbek dekolteli siyah elbisesiyle verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Pınar Deniz göğüs altından başlayan dekoltesiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Hem yaktı hem yandı! “Acil bıraksın bu işi”

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören pozlar, binlerce yorum ve beğeni aldı.

Pınar Deniz göğüs altından başlayan dekoltesiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Hem yaktı hem yandı! “Acil bıraksın bu işi”

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Attığı her adımla adından söz ettiren Deniz'in iddialı tarzı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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