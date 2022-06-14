Pınar Deniz göğüs altından başlayan dekoltesiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Hem yaktı hem yandı! “Acil bıraksın bu işi”
Pınar Deniz göğüs altından başlayan dekoltesiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Kaan Urgancıoğlu ile başrolünü üstlendiği Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle beğeni toplayan Pınar Deniz, bu akşam bir etkinlikte boy gösterdi. Gece için göğüs altından başlayan göbek dekolteli siyah bir elbise tercih eden ünlü oyuncunun tarzı ise sosyal medyayı ikiye böldü. Ünlü oyuncuyu kimi sosyal medya kullanıcısı beğenirken kimisi eleştirdi. İşte Pınar Deniz'in sosyal medyaya damga vuran iddialı elbisesi...
14.06.2022 23:23 - Son Güncelleme: 14.06.2022 23:29
Ünlü oyuncu Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ile başrolünü üstlendiği Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle büyük beğeni topladı.