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Caner Cindoruk ile anılmıştı! Cansu Dere bombayı patlattı! “Daha yeni başlıyor” deyip suskunluğunu bozdu her şeyi cevapladı

Caner Cindoruk ile anılmıştı! Cansu Dere, Asya karakterini canlandırdığı Sadakatsiz dizisinin final yapmasının ardından soluğu kısa bir tatil yapmıştı. Bu süreçte yaptığı bikinili paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü oyuncu, bu akşam bir etkinlikte kameralara yansıdı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Dere, hakkında çıkan bütün haberlere açıklık getirdi. Aşk hayatından bikinili pozlarına birçok konu da konuşan güzel oyuncu, kısa sürede gündem oldu. İşte Cansu Dere'nin o açıklaması...

14.06.2022 22:53 - Son Güncelleme: 14.06.2022 22:57
Caner Cindoruk ile anılmıştı! Cansu Dere bombayı patlattı! “Daha yeni başlıyor” deyip suskunluğunu bozdu her şeyi cevapladı

Ünlü oyuncu Cansu Dere, Sadakatsiz dizisinde başrolü paylaştığı Caner Cindoruk ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündem olmuştu.

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Caner Cindoruk ile anılmıştı! Cansu Dere bombayı patlattı! “Daha yeni başlıyor” deyip suskunluğunu bozdu her şeyi cevapladı

İddialar hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Dere, dizini final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı.

Caner Cindoruk ile anılmıştı! Cansu Dere bombayı patlattı! “Daha yeni başlıyor” deyip suskunluğunu bozdu her şeyi cevapladı

Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, bu süreçte yaptığı bikinili paylaşımlarıyla magazin gündeminde uzun bir süre yer edinmişti.

Caner Cindoruk ile anılmıştı! Cansu Dere bombayı patlattı! “Daha yeni başlıyor” deyip suskunluğunu bozdu her şeyi cevapladı

Tatilden dönen Cansu Dere, bu akşam bir etkinlikte kameralara yansıdı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan ünlü oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.

Caner Cindoruk ile anılmıştı! Cansu Dere bombayı patlattı! “Daha yeni başlıyor” deyip suskunluğunu bozdu her şeyi cevapladı

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Dere, özel hayatından sosyal medya paylaşımlarına kadar her soruyu içtenlikle yanıtladı.

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