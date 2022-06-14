Caner Cindoruk ile anılmıştı! Cansu Dere bombayı patlattı! “Daha yeni başlıyor” deyip suskunluğunu bozdu her şeyi cevapladı
Caner Cindoruk ile anılmıştı! Cansu Dere, Asya karakterini canlandırdığı Sadakatsiz dizisinin final yapmasının ardından soluğu kısa bir tatil yapmıştı. Bu süreçte yaptığı bikinili paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü oyuncu, bu akşam bir etkinlikte kameralara yansıdı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Dere, hakkında çıkan bütün haberlere açıklık getirdi. Aşk hayatından bikinili pozlarına birçok konu da konuşan güzel oyuncu, kısa sürede gündem oldu. İşte Cansu Dere'nin o açıklaması...
14.06.2022 22:53 - Son Güncelleme: 14.06.2022 22:57
Ünlü oyuncu Cansu Dere, Sadakatsiz dizisinde başrolü paylaştığı Caner Cindoruk ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündem olmuştu.
Tatilden dönen Cansu Dere, bu akşam bir etkinlikte kameralara yansıdı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan ünlü oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.