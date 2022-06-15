Hakan Ural’ın annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Gören duyan inanamadı! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi meğer...
Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüyen Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi ve birçok işte çalışmak zorunda kaldı. Çocukluğunda ayakkabı boyayan, elektrikçide çalışan ve su satan Ural, 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Bir anda hayatı değişen Ural'a Yeşilçam'dan üst üste teklifler geldi. Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynayan ünlü oyuncunun, bu dönem kariyeri gibi özel hayatı da hareketliydi. Ural, 17'sindeyken kendisini yıllardır kabul etmeyen babası Selçuk Ural'un velayetine geçti. Ünlü oyuncu 20'lerine geldiğinde ise dönemin popüler şarkıcısı Sibel Can'a delice aşık oldu ve nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Melisa ile Engincan adında iki evladı olan Ural, yıllarca hem kariyeri hem özel hayatıyla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise annesi ile gündeme geldi. Hakan Ural'ın Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hakan Ural'ın annesi kimmiş...
Anneannesi tarafından büyütülen Hakan Ural, çocukluğunda çalışmak zorunda kaldı. Annesi ile hiç evlenmeyen babası tarafından da yıllarca kabul edilmeyen Ural, ancak 17 yaşına geldiğinde Selçuk Ural'ın velayetine geçebildi.
16 yaşında mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen Hakan Ural, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'a gönlünü kaptırdı ve ünlü şarkıcıyla 1988 yılında Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız evlendi.
Ural'ın 11 yıl aynı yastığa baş koyduğu Sibel Can ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı oldu.
Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yapan Ural; Sezen Aksu, Nükhet Duru ve Hülya Avşar'ın şu an oturdukları evleri ünlü isimlere sattı.
Hem yaptığı işlerle hem de özel hayatıyla dönemin magazin manşetlerini süsleyen Ural, 1999 yılında çocuklarının annesi Sibel Can ile boşandı.