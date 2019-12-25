Pınar Altuğ'un yoga pozu olay oldu: Kaç yaşına geldin abla sakatlayacaksın kendini

Pınar Altuğ yogaya başladı. Instagram hesabından yoga yaparken çekildiği görüntüleri paylaşan Çocuklar Duymasın'ın sevilen yüzü Pınar Altuğ'un pozları sosyal medyada olay oldu. Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Pınar Altuğ, İntigravity yoga yaptı. Tavana asılı ip üzerinde baş aşağı duran ve çeşitli hareketler yapan Altuğ, "Kendimce baya uçtum" diyerek paylaştığı fotoğraflara kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. Yaşına göre düzgün fiziği ile dikkat çeken ve formunu korumak için spor yapmayı ihmal etmeyen ünlü oyuncuya bir takipçisinden gelen, "Kaç yaşına geldin abla sakatlayacaksın kendini" yorumu üzerine Pınar Altuğ'un yaşı merak konusu oldu.

25.12.2019 12:34 - Son Güncelleme: 25.12.2019 12:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





