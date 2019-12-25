Nuri Alço sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evleniyor! Nikah tarihi belli olan çiftin yaş farkı olay oldu
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Nuri Alço, sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na geçtiğimiz Mart ayında bir gece kulübünde evlenme teklifi etmişti. Bir kanalda yayınlanan magazin haberine göre Nuri Alço sevgilisi ile evlilik tarihini netleştirdi. 10 yıldır birlikte olan çiftin yaşları ise merak konusu oldu. Nuri Alço kaç yaşında?
Nuri Alço sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlilik tarihini kararlaştırdı. Geçtiğimiz Mart ayında bir restoranda sahneye çıkan Nuri Alço, "Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?" diyerek sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlenme teklifi etmişti.
Alço o iddiaları şu sözlerle yalanlamıştı: Bizi böyle kıskananlar, devamlı böyle haberler çıkartmaya çalışıyorlar kendilerince. Ben 40 küsür yıllık sanatçıyım.Yani birisiyle ilk defa böyle ciddi bir olaya girdik ama böyle şeyler abuk sabuk. Mutluyuz biz gayet de iyiyiz yani herhangi bir olayımız yok. Nedir bu? Anlamadım. Böyle yanlış haberlere tenezzül etmenin bir anlamı yok.