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Nuri Alço sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evleniyor! Nikah tarihi belli olan çiftin yaş farkı olay oldu

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Nuri Alço, sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na geçtiğimiz Mart ayında bir gece kulübünde evlenme teklifi etmişti. Bir kanalda yayınlanan magazin haberine göre Nuri Alço sevgilisi ile evlilik tarihini netleştirdi. 10 yıldır birlikte olan çiftin yaşları ise merak konusu oldu. Nuri Alço kaç yaşında?

25.12.2019 11:55 - Son Güncelleme: 25.12.2019 12:06
Nuri Alço sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evleniyor! İşte nikah tarihi...

Nuri Alço sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlilik tarihini kararlaştırdı. Geçtiğimiz Mart ayında bir restoranda sahneye çıkan Nuri Alço, "Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?" diyerek sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlenme teklifi etmişti.

Nuri Alço sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evleniyor! İşte nikah tarihi...

Nuri Alço'nun 26 Ekim cumartesi akşamı Beyoğlu'nda Yeşilcam yıldızlarının gittiği kafede sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na önce yüksek sesle bağırmaya başladığı daha sonra yerinden kalkarak üstüne yürüyüp tokat attığı iddia edilmişti.

Nuri Alço sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evleniyor! İşte nikah tarihi...

Alço o iddiaları şu sözlerle yalanlamıştı: Bizi böyle kıskananlar, devamlı böyle haberler çıkartmaya çalışıyorlar kendilerince. Ben 40 küsür yıllık sanatçıyım.Yani birisiyle ilk defa böyle ciddi bir olaya girdik ama böyle şeyler abuk sabuk. Mutluyuz biz gayet de iyiyiz yani herhangi bir olayımız yok. Nedir bu? Anlamadım. Böyle yanlış haberlere tenezzül etmenin bir anlamı yok.


Nuri Alço sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evleniyor! İşte nikah tarihi...

NURİ ALÇO'NUN DÜĞÜN TARİHİ

Bir kanalda yayınlanan magazin programının haberine göre, bir filmin galasına katılan Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu evlilik sorularına şöyle cevap verdi: İlişkimiz güzel gidiyor. 2020 Haziran ayı gibi evleneceğiz.

Nuri Alço sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evleniyor! İşte nikah tarihi...

SİNEM KOBAL

31 yaşında

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