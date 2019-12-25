Nuri Alço sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evleniyor! Nikah tarihi belli olan çiftin yaş farkı olay oldu

Alço o iddiaları şu sözlerle yalanlamıştı: Bizi böyle kıskananlar, devamlı böyle haberler çıkartmaya çalışıyorlar kendilerince. Ben 40 küsür yıllık sanatçıyım.Yani birisiyle ilk defa böyle ciddi bir olaya girdik ama böyle şeyler abuk sabuk. Mutluyuz biz gayet de iyiyiz yani herhangi bir olayımız yok. Nedir bu? Anlamadım. Böyle yanlış haberlere tenezzül etmenin bir anlamı yok.





