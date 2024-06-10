Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'dan önceki eşini gördünüz mü? Ayrılık hikayeleri şoke etti

"Çocuklar Duymasın"da Meltem rolüyle büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyada paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Instagram'da 1.6 milyon takipçisi bulunan Altuğ'un hayranları, güzel oyuncunun özel hayatıyla ilgili her detayı merak ediyor. Şimdilerde Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Pınar Altuğ'un, 2000 yılında da nikah masasına oturduğunu biliyor muydunuz?
Şu anda Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Pınar Altuğ'un, 2000 yılında da evlendiği olduğu ortaya çıktı. İşte, güzel oyuncunun sadece üç yıl süren ilk evliliği ve ayrılık sürecine dair detaylar...
Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ milyonlar tarafından takip edilmeye devam ediliyor.
Sosyal medyada 1.6 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ, yaptığı her paylaşımla çok konuşuluyor.