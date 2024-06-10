Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'dan önceki eşini gördünüz mü? Ayrılık hikayeleri şoke etti

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Şu anda Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Pınar Altuğ'un, 2000 yılında da evlendiği olduğu ortaya çıktı. İşte, güzel oyuncunun sadece üç yıl süren ilk evliliği ve ayrılık sürecine dair detaylar...