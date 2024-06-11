Berk Oktay'dan minik kızı Mira Milena yeni paylaşım! Yıldız Çağrı Atiksoy ile anne-baba olma duygusu yaşamıştı

Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı Berk Oktay'la 2022 yılında dünya evine girdi. Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti, hayatlarının en özel anını yaşadı. Ünlü çift, kızları Mira Milena Oktay'ı kucaklarına alarak ebeveyn olmanın heyecanını tattı. Son olarak Berk Oktay minik kızı Mira Milena ile yeni fotoğrafını paylaştı. İşte o fotoğraf...