Berk Oktay'dan minik kızı Mira Milena yeni paylaşım! Yıldız Çağrı Atiksoy ile anne-baba olma duygusu yaşamıştı

Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı Berk Oktay'la 2022 yılında dünya evine girdi. Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti, hayatlarının en özel anını yaşadı. Ünlü çift, kızları Mira Milena Oktay'ı kucaklarına alarak ebeveyn olmanın heyecanını tattı. Son olarak Berk Oktay minik kızı Mira Milena ile yeni fotoğrafını paylaştı. İşte o fotoğraf...
İki ünlü oyuncu Berk Oktay ve Yıldız Çağdrı Atiksoy iki yıllık mutlu ilişkilerinin ardından 2022 yılında evlilikle taçlandırdı.
Magazin gündeminin yakın markajında olan çift geçtiğimiz haftalarda bebeklerini kucaklarına aldı. Ünlü çift, kızlarına Mira Milena ismini verirken sosyal medya hesaplarından sevgi dolu fotoğraflar paylaşmayı da ihmal etmediler.
Son olarak Berk Oktay minik kızı Mira Milena ile yeni bir fotoğrafını paylaştı. O fotoğraf kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.