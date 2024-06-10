Serpil Çakmaklı'nın meğer gerçek adı bambaşkaymış! Yıllarca Yeşilçam'da tanımıştık! İşte Serpil Çakmalı'nın gerçek adı...

Türk sinemasının en tecrübeli kadın oyuncularından biri olan Çakmaklı, kariyeri boyunca birçok unutulmaz yapımda rol alarak izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Ancak son dönemde Çakmaklı'nın şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıktı: hayranlarının uzun yıllardır bildiği ismi aslında gerçek değil. İşte Serpil Çakmaklı'nın gerçek adı...