Serpil Çakmaklı'nın meğer gerçek adı bambaşkaymış! Yıllarca Yeşilçam'da tanımıştık! İşte Serpil Çakmalı'nın gerçek adı...

Türk sinemasının en tecrübeli kadın oyuncularından biri olan Çakmaklı, kariyeri boyunca birçok unutulmaz yapımda rol alarak izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Ancak son dönemde Çakmaklı'nın şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıktı: hayranlarının uzun yıllardır bildiği ismi aslında gerçek değil. İşte Serpil Çakmaklı'nın gerçek adı...
"Alçaktan Uçan Güvercin" adlı mini dizi filmle kariyerinin temel taşlarını döşeyen Serpil Çakmaklı, kısa sürede Yeşilçam'ın en iddialı oyuncuları arasında kendine sağlam bir yer edindi.
1962 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Serpil Çakmaklı, ilki 16 yaşında olmak üzere üç evlilik yaptı.
1980'li yıllarda Mert Çakmaklı ile evli olan Serpil Çakmaklı, 6 ay süren evliliğinin ardından soyadını değiştirmedi. Son haliyle magazin gündemini çalkalayan Serpil Çakmaklı hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.