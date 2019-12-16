Pınar Altuğ'un mayolu fotoğrafı sosyal medyada olay oldu! İşte Pınar Altuğ'un bomba fotoğrafı
Pınar Altuğ'un gençlik fotoğrafı sizi çok şaşırtacak. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki inanılmaz değişimi... Pınar Altuğ, 1995 yılında televizyon hayatı başladı. 1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. 1999'da Pınar'ın Yemek Zevki adlı programı yapmaya başladı ve hemen ardından da mankenliğe veda etti. Peki, Pınar Altuğ kimdir? Pınar Altuğ kaç yaşında, nereli? İşte detaylar... Pınar Yağmur Atacan, 2 Eylül 1974'te İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümündeki eğitimini yarıda bırakmıştı.
Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteri ile sevenlerinin büyük beğenisini toplayan Pınar Altuğ, Türkiye'de 7'den 70'e herkesin tanıdığı isimlerden biri... Modellikten oyunculuğa, şimdilerde ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla fenomenliğe kadar kariyerinde her daim tırmanışta olan Pınar Altuğ'un yıllar öncesine ait bir fotoğrafı ortaya çıktı. Pınar Altuğ'un gençlik yıllarına ait fotoğrafını görenler şoke oldu. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerin 'pes' dedirten değişimleri...