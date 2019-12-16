Pınar Altuğ'un mayolu fotoğrafı sosyal medyada olay oldu! İşte Pınar Altuğ'un bomba fotoğrafı

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteri ile sevenlerinin büyük beğenisini toplayan Pınar Altuğ, Türkiye'de 7'den 70'e herkesin tanıdığı isimlerden biri... Modellikten oyunculuğa, şimdilerde ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla fenomenliğe kadar kariyerinde her daim tırmanışta olan Pınar Altuğ'un yıllar öncesine ait bir fotoğrafı ortaya çıktı. Pınar Altuğ'un gençlik yıllarına ait fotoğrafını görenler şoke oldu. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerin 'pes' dedirten değişimleri...