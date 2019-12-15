Aras Bulut İynemli ile Miray Daner ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düştü! Başarılı oyuncular meğer...

Çukur dizinin yıldızı Aras Bulut İynemli ile oyuncu Miray Daner arasındaki ilişkiyi öğrenenler şoke oldu. Başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırları ile milyonların sevgisini kazanan Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmindeki performansı ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Son günlerin en çok konuşulan ismi Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişki magazin gündemine bomba gibi düştü. Genç oyuncu Miray Daner geçtiğimiz aylarda kendi gibi oyuncu sevgilisi Kubilay Aka ile olan birlikteliğine noktayı koymuş ve günlerce konuşulmuştu. Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile güzel oyuncu Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyanlar inanamadı. Peki bu iki ünlü genç oyuncunun nasıl bir bağlantısı var dersiniz. Birçok ünlünün aslında akraba olduğunu bir çoğumuz bilmeyiz. İşte bunlardan ikisi de Aras Bulut İynemli ve Miray Daner. İşte şöhret basamaklarını birer ikişer tırmanan iki genç oyuncu Aras Bulut İynemli ve Miray Daner arasındaki akrabalık bağı ve sizin için derlediğimiz akraba olan ünlüler...

15.12.2019 14:19 - Son Güncelleme: 15.12.2019 14:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





