Aslıhan Gürbüz'ün İstanbul'u terk etme nedeni şoke etti! İşte Ufak Tefek Cinayetler'in Mervesi'nden şaşırtan sözler
Aslıhan Gürbüz, bir süre önce Ege'ye yerleşmişti. Yeni hayatından bahseden Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadıklarını anlattı. Oyuncu, spor yaparak sağlıklı yaşadığını ve hayatını düzene soktuğunu dile getirdi. "Son 6 seneye 4 ameliyat sığdırdım" diyen oyuncunun İstanbul'dan gitme nedeni hayranlarını şoke etti!
Aslıhan Gürbüz, bir süre önce Ege'ye yerleşmişti. Yeni hayatından bahseden Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadıklarını anlattı.
Oyuncu, spor yaparak sağlıklı yaşadığını ve hayatını düzene soktuğunu dile getirdi. "Son 6 seneye 4 ameliyat sığdırdım" diyen oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Üstüne üstlük psikolojim son ameliyatla yerlerdeydi.
Dile kolay 2 bel fıtığı ameliyatı, 2 adet köprücük kemiği platini takma-çıkarma, 1 adet fizik tedavisi 7 ay süren donuk ve çatlak omuz, bir adet diz kapağında kemik iliği ödemi ve menüsküs yırtığı ve yıllar önce ki trafik kazamdan yadigâr boyun düzleşmem… Şimdi yazarken bile nefessiz kalıyorum. Nasıl oldu bunlar derseniz ben hepsinin yanıtını biliyorum. Ama nasıl geçti derseniz işte onu anlatırım."
"İstanbul'u terk edip hayatıma düzenli sporu ve sağlıklı beslenmeyi sokmadım sadece, bana faydası olmayan her türlü eşya ve insanı da hayatıma sokmadım mesela… Sadece tüm sahteliklerden uzak gerçek doğada aylar günler geçirmedim, bana ait olmayan, başkalarının tüm yargılarını asla kabul etmemem gerektiğini ve kusurlarımla önce kendimi kabul etmem gerektiğini öğrendim mesela."