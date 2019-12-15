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Aslıhan Gürbüz'ün İstanbul'u terk etme nedeni şoke etti! İşte Ufak Tefek Cinayetler'in Mervesi'nden şaşırtan sözler

Aslıhan Gürbüz, bir süre önce Ege'ye yerleşmişti. Yeni hayatından bahseden Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadıklarını anlattı. Oyuncu, spor yaparak sağlıklı yaşadığını ve hayatını düzene soktuğunu dile getirdi. "Son 6 seneye 4 ameliyat sığdırdım" diyen oyuncunun İstanbul'dan gitme nedeni hayranlarını şoke etti!

15.12.2019 16:51 - Son Güncelleme: 15.12.2019 16:51
Aslıhan Gürbüz'ün İstanbul'u terk etme nedeni şoke etti! 3 sakatlık ve 4...

Aslıhan Gürbüz, bir süre önce Ege'ye yerleşmişti. Yeni hayatından bahseden Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadıklarını anlattı.
Oyuncu, spor yaparak sağlıklı yaşadığını ve hayatını düzene soktuğunu dile getirdi. "Son 6 seneye 4 ameliyat sığdırdım" diyen oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Aslıhan Gürbüz'ün İstanbul'u terk etme nedeni şoke etti! 3 sakatlık ve 4...

"Tam bir sene önce bugün bir karar vermiştim. İstanbul'dan uzaklaşacak ve sağlığıma kavuşacaktım. Son 6 seneye 4 ameliyat ve 3 ayrı sakatlık sığdırmış, yaşımdan beklenmeyecek bir performans ile tüm omurgamı haşat etmiş, bedenimdeki tüm ihtiyacım olan hormon ve vitaminleri tüketmiştim."

Aslıhan Gürbüz'ün İstanbul'u terk etme nedeni şoke etti! 3 sakatlık ve 4...

"Üstüne üstlük psikolojim son ameliyatla yerlerdeydi.
Dile kolay 2 bel fıtığı ameliyatı, 2 adet köprücük kemiği platini takma-çıkarma, 1 adet fizik tedavisi 7 ay süren donuk ve çatlak omuz, bir adet diz kapağında kemik iliği ödemi ve menüsküs yırtığı ve yıllar önce ki trafik kazamdan yadigâr boyun düzleşmem… Şimdi yazarken bile nefessiz kalıyorum. Nasıl oldu bunlar derseniz ben hepsinin yanıtını biliyorum. Ama nasıl geçti derseniz işte onu anlatırım."

Aslıhan Gürbüz'ün İstanbul'u terk etme nedeni şoke etti! 3 sakatlık ve 4...

"İstanbul'u terk edip hayatıma düzenli sporu ve sağlıklı beslenmeyi sokmadım sadece, bana faydası olmayan her türlü eşya ve insanı da hayatıma sokmadım mesela… Sadece tüm sahteliklerden uzak gerçek doğada aylar günler geçirmedim, bana ait olmayan, başkalarının tüm yargılarını asla kabul etmemem gerektiğini ve kusurlarımla önce kendimi kabul etmem gerektiğini öğrendim mesela."

Aslıhan Gürbüz'ün İstanbul'u terk etme nedeni şoke etti! 3 sakatlık ve 4...

"Mesela kendimi en çok sakatlıklarım ve marazlarımla da sevmeyi öğrendim mesela, o düz durmayan dizimi her sabah öpüp okşadım, o sabahları yataktan zor kalkmama sebep olan o belime her sabah şefkat gösterdim."

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