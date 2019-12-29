Yeşilçam'ın yakışıklısı Ediz Hun'un evi müze oluyor! İşte herkesin merak ettiği Ediz Hun'un Büyükada’daki evi

"1960 yılından beri Büyükada'da oturuyoruz. Esasında biz 1960 yılında Büyükada'ya yerleştik. Başka bir evde oturuyorduk. Orada otururken bu evin bulunduğu yer arsaydı ve annem buradan denize giriyordu. 1970'li yılların başında annem bu arsayı almamı istedi. Bu arsayı aldık, 1973'te de bu ev bitti. 20 milyonluk İstanbul'da burası benim huzur yuvam. Burası essiz, sakin, çiçekler, tabiat, hayvanlar… Burada benim mikro bir dünyam var ve yaşamımı sürdürüyorum. Ben çocukluğumdan beri hayvanlara ve bitkilere çok düşkündüm zaten. Hobi olarak bunu yapmaya devam ediyorum. Kaktüsün Türkiye'de de dünyada da çok meraklısı var. Hatta Türkiye'de bir derneği de var.Benim de 3400 çeşit kaktüsüm var."

İşte başta Ediz Hun olmak üzere Türkiye'nin ünlü isimleri ve yaşadıkları muhteşem evler...