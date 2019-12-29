Yeşilçam'ın yakışıklısı Ediz Hun'un evi müze oluyor! İşte herkesin merak ettiği Ediz Hun'un Büyükada’daki evi
Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Ediz Hun'un evi müze oluyor. Bir dönem Filiz Akın, Hülya Koçyiğit gibi usta isimlerle başrol paylaşan ve Yeşilçam'ın aranan erkek oyuncularından olan Ediz Hun, Büyükada'daki evinin gelecekte müzeye dönüştürülmesi için gereken yasal prosedürleri tamamladı. Ünlü oyuncu, sergilenmesini istediği eşya ve belgelerini özel bir depoda saklıyor. Usta oyuncu bir röportajında 1960 yılında bu yana Büyükada'da yaşadığını söylemişti. İşte Ediz Hun'un evi...
"1960 yılından beri Büyükada'da oturuyoruz. Esasında biz 1960 yılında Büyükada'ya yerleştik. Başka bir evde oturuyorduk. Orada otururken bu evin bulunduğu yer arsaydı ve annem buradan denize giriyordu. 1970'li yılların başında annem bu arsayı almamı istedi. Bu arsayı aldık, 1973'te de bu ev bitti. 20 milyonluk İstanbul'da burası benim huzur yuvam. Burası essiz, sakin, çiçekler, tabiat, hayvanlar… Burada benim mikro bir dünyam var ve yaşamımı sürdürüyorum. Ben çocukluğumdan beri hayvanlara ve bitkilere çok düşkündüm zaten. Hobi olarak bunu yapmaya devam ediyorum. Kaktüsün Türkiye'de de dünyada da çok meraklısı var. Hatta Türkiye'de bir derneği de var.Benim de 3400 çeşit kaktüsüm var."
İşte başta Ediz Hun olmak üzere Türkiye'nin ünlü isimleri ve yaşadıkları muhteşem evler...