Aslı Bekiroğlu'nun spor pozları tepki topladı: Kendini neden teşhir ediyorsun? Sevgilisiyle görüntüleri ifşa olan Aslı...

Takipçileri ikiye ayıran bu poza 'neden kendini teşhir ediyorsun, spor mu bu' yorumu yağdı. Ünlü ismin paylaşımlarının altına birçok takipçisi 'Amaç spor mu yoksa teşhir mi belli değil' yorumunu yaptı. Zaten güzelsin ne gerek var kendini böyle göstermeye diyen takipçileri Aslı Bekiroğlu'nun bu paylaşımını başarılı oyuncuya yakıştıramadı.