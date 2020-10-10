Aslı Bekiroğlu'nun spor pozları tepki topladı: Kendini neden teşhir ediyorsun? Sevgilisiyle görüntüleri ifşa olan Aslı...
Oyuncu Aslı Bekiroğlu sosyal medyayı aktif kullanan bir isim... 931 bin kişi tarafından takip edilen Bekiroğlu'nun her paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geliyor. Daha önce mahrem fotoğrafları ifşa olan ve zor günler geçiren Aslı Bekiroğlu'nun spor paylaşımları olay yarattı. Takipçileri ikiye ayıran bu pozlara 'Neden kendini teşhir ediyorsun, spor mu bu?' yorumu yapıldı.
10.10.2020 10:05
- Son Güncelleme: 10.10.2020 10:14
Takipçileri ikiye ayıran bu poza 'neden kendini teşhir ediyorsun, spor mu bu' yorumu yağdı. Ünlü ismin paylaşımlarının altına birçok takipçisi 'Amaç spor mu yoksa teşhir mi belli değil' yorumunu yaptı. Zaten güzelsin ne gerek var kendini böyle göstermeye diyen takipçileri Aslı Bekiroğlu'nun bu paylaşımını başarılı oyuncuya yakıştıramadı.
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