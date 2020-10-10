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Aslı Bekiroğlu'nun spor pozları tepki topladı: Kendini neden teşhir ediyorsun? Sevgilisiyle görüntüleri ifşa olan Aslı...

Oyuncu Aslı Bekiroğlu sosyal medyayı aktif kullanan bir isim... 931 bin kişi tarafından takip edilen Bekiroğlu'nun her paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geliyor. Daha önce mahrem fotoğrafları ifşa olan ve zor günler geçiren Aslı Bekiroğlu'nun spor paylaşımları olay yarattı. Takipçileri ikiye ayıran bu pozlara 'Neden kendini teşhir ediyorsun, spor mu bu?' yorumu yapıldı.

10.10.2020 10:05 - Son Güncelleme: 10.10.2020 10:14
Aslı Bekiroğlu'nun spor pozları tepki topladı: Kendini neden teşhir ediyorsun? Sevgilisiyle görüntüleri ifşa olan Aslı...

Oyuncu Aslı Bekiroğlu spor pozuyla sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar büyük beğeni alan Aslı Bekiroğlu bu kez tepki aldı.

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Aslı Bekiroğlu'nun spor pozları tepki topladı: Kendini neden teşhir ediyorsun? Sevgilisiyle görüntüleri ifşa olan Aslı...

931 bin kişi tarafından takip edilen Bekiroğlu'nun her paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geliyor.

Aslı Bekiroğlu'nun spor pozları tepki topladı: Kendini neden teşhir ediyorsun? Sevgilisiyle görüntüleri ifşa olan Aslı...

Son olarak Benim Tatlı Yalanım dizisinde rol alan Aslı Bekiroğlu sevgilisi Can Koçkan ile yaptığı aşk tatili bitirdi ve yeni projeler için kollarını sıvadı.

Aslı Bekiroğlu'nun spor pozları tepki topladı: Kendini neden teşhir ediyorsun? Sevgilisiyle görüntüleri ifşa olan Aslı...

Spora olan düşkünlüğü ile bilinen Aslı Bekiroğlu'nun instagram hesabından paylaştığı spor pozu ise takipçilerini ikiye böldü.

Aslı Bekiroğlu'nun spor pozları tepki topladı: Kendini neden teşhir ediyorsun? Sevgilisiyle görüntüleri ifşa olan Aslı...

Takipçileri ikiye ayıran bu poza 'neden kendini teşhir ediyorsun, spor mu bu' yorumu yağdı. Ünlü ismin paylaşımlarının altına birçok takipçisi 'Amaç spor mu yoksa teşhir mi belli değil' yorumunu yaptı. Zaten güzelsin ne gerek var kendini böyle göstermeye diyen takipçileri Aslı Bekiroğlu'nun bu paylaşımını başarılı oyuncuya yakıştıramadı.

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