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Alişan "Dolandırıldım" dedi her şeyi tek tek açıkladı "Beni meslektaşım dolandırdı bizim piyasadan" Eşi Buse Varol...

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sahne maratonuna hız kesmeden devam eden Alişan önceki akşam Girne'ydi. Basın mensuplarıyla da ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmeyen Alişan, son dönemde gündemi meşgul eden dolandırıcılık olayıyla ilgili konuştu hem de kendisinin de dolandırıldığını açıkladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 09:50 Güncelleme 04 Aralık 2023, 10:45
Alişan Dolandırıldım dedi her şeyi tek tek açıkladı Beni meslektaşım dolandırdı bizim piyasadan Eşi Buse Varol... 1

Şarkıcı ve oyuncu Alişan ile 'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Buse Varol, 2018 yılında nikâh masasına oturdu.

Alişan Dolandırıldım dedi her şeyi tek tek açıkladı Beni meslektaşım dolandırdı bizim piyasadan Eşi Buse Varol... 2

2019'da oğulları Burak'ın doğumu ile ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşayan çift, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına aldı.

Alişan Dolandırıldım dedi her şeyi tek tek açıkladı Beni meslektaşım dolandırdı bizim piyasadan Eşi Buse Varol... 3

"DOLANDIRILDIM"

Alişan önceki akşam Girne'de konser verdi. Sabah'ın haberine göre; gazetecilerle sohbet eden sanatçı, son dönemde ünlülerin yaşadığı dolandırıcılık olayıyla ilgili konuştu.

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