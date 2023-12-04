Alişan "Dolandırıldım" dedi her şeyi tek tek açıkladı "Beni meslektaşım dolandırdı bizim piyasadan" Eşi Buse Varol...

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sahne maratonuna hız kesmeden devam eden Alişan önceki akşam Girne'ydi. Basın mensuplarıyla da ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmeyen Alişan, son dönemde gündemi meşgul eden dolandırıcılık olayıyla ilgili konuştu hem de kendisinin de dolandırıldığını açıkladı. İşte detaylar...