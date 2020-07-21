Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan kardeşi ile ikiz gibi! İşte Pınar Altuğ'un sarışın görümcesi Güneş...
Miss Turkey 1994'te birinci olan ve böylece şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan 45 yaşındaki Pınar Altuğ Atacan, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile çıktığı tekne tatilinde bikinili yakalanan 46 yaşındaki Pınar Altuğ, düzgün fiziği ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olmayı yine başardı. Sosyal medyada, kendisinden 9 yaş büyük eşi ile ilgili eleştirel yorumlara maruz kalan Pınar Altuğ'un görümcesi dikkat çekti. Yağmur Atacan'ın kız kardeşi Güneş'i görenler, "Abisinin kadın versiyonu' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Çocuklar Duymasın dizisi ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ'un görümcesi...
Pınar Altuğ'un görümcesi sosyal medya gündeminde. Geçtiğimiz günlerde biknili fotoğRafları ile dikkat çeken güzel oyuncu, bu kez görümcesi ile adından söz ettirdi. Kendisinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik süren Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisi ile hayatımıza girdi, o gün bugündür de milyonların Meltem'i oldu...
Eşi ve kızı ile çıktığı tekne tatilinde kameralara yakalanan Pınar Altuğ, bikinili görüntüleri ile geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan ünlü isimleri arasında yer aldı. Evliliğinde 12 yılı geride bırakan Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'ın ailesi merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde Pınar Altuğ'un kayınvalidesi yaptığı yorumla dikkat çekmişti.