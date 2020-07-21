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Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan kardeşi ile ikiz gibi! İşte Pınar Altuğ'un sarışın görümcesi Güneş...

Miss Turkey 1994'te birinci olan ve böylece şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan 45 yaşındaki Pınar Altuğ Atacan, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile çıktığı tekne tatilinde bikinili yakalanan 46 yaşındaki Pınar Altuğ, düzgün fiziği ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olmayı yine başardı. Sosyal medyada, kendisinden 9 yaş büyük eşi ile ilgili eleştirel yorumlara maruz kalan Pınar Altuğ'un görümcesi dikkat çekti. Yağmur Atacan'ın kız kardeşi Güneş'i görenler, "Abisinin kadın versiyonu' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Çocuklar Duymasın dizisi ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ'un görümcesi...

21.07.2020 17:32 - Son Güncelleme: 21.07.2020 17:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





