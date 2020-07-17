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Pınar Altuğ'un paylaşımına kayınvalidesinden şoke eden yorum! 'Gelinin koca bir şeyini...'

Pınar Altuğ Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. 45 yaşındaki Pınar Altuğ, normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte soluğu kızı ve eşi ile Ege koylarında aldı. Tekne ile denize açılan Pınar Altuğ ve ailesinin tatili tam gaz devam ederken,özlem dolu kayınvalideden ilginç bir yorum geldi. Çocuklar Duymasın'ın sevilen ismi Pınar Altuğ'un kayınvalidesi Nurdan Hanım'ın yorumuna Pınar Altuğ gülerek yanıt verdi. Güzel oyuncu Pınar Altuğ bikinili yakalanmış ve fit görünümü ile geçtiğimiz günlerde adından sıkça söz ettirmişti.

17.07.2020 11:32 - Son Güncelleme: 17.07.2020 11:51
Pınar Altuğ'un paylaşımına kayınvalidesinden şoke eden yorum! 'Gelinin koca bir şeyini...'

Bikinili fotoğrafları ile adından söz ettiren güzel oyuncu Pınar Altuğ, Instagram paylaşımı ile magazin gündeminde yerini aldı. Normalleşme süreci sonrasında ailesiyle birlikte tatile çıkan ve buradan da sosyal medya paylaşımlarına devam eden Pınar Altuğ, Perşembe günü gerçekleştirilen TBT paylaşımını pas geçmedi ve takipçilerini 2015 yılına götürdü.

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Pınar Altuğ'un paylaşımına kayınvalidesinden şoke eden yorum! 'Gelinin koca bir şeyini...'

Birlikte çekilmiş bir karelerini "Ennn sevdiğim fotoğraflarımızdan biri" notuyla paylaşan Pınar Altuğ aralarında kaynanasının da bulunduğu çok sayıda isimden beğeni ve yorum aldı.

Pınar Altuğ'un paylaşımına kayınvalidesinden şoke eden yorum! 'Gelinin koca bir şeyini...'

Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'ın annesi Nurdan Hanım bu kareye: "Oğlumun Koca burnunu, kuzunun koca dili yiring, gelinin koca bi şeyini bulamadım" notunu düştü.

Pınar Altuğ'un paylaşımına kayınvalidesinden şoke eden yorum! 'Gelinin koca bir şeyini...'

Pınar Altuğ, kayınvalidesinin yorumuna gülerek yanıt verirken, sosyal medya kullanıcıları ise, 'Gelinin kocaman bir kalbi var' şeklinde yorumlarda bulundu.

Pınar Altuğ'un paylaşımına kayınvalidesinden şoke eden yorum! 'Gelinin koca bir şeyini...'

Peki Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'ın annesi Nurdan Hanım kim? İşte ünlülerin aileleri...

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