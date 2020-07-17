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Pınar Altuğ'un paylaşımına kayınvalidesinden şoke eden yorum! 'Gelinin koca bir şeyini...'

Pınar Altuğ Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. 45 yaşındaki Pınar Altuğ, normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte soluğu kızı ve eşi ile Ege koylarında aldı. Tekne ile denize açılan Pınar Altuğ ve ailesinin tatili tam gaz devam ederken,özlem dolu kayınvalideden ilginç bir yorum geldi. Çocuklar Duymasın'ın sevilen ismi Pınar Altuğ'un kayınvalidesi Nurdan Hanım'ın yorumuna Pınar Altuğ gülerek yanıt verdi. Güzel oyuncu Pınar Altuğ bikinili yakalanmış ve fit görünümü ile geçtiğimiz günlerde adından sıkça söz ettirmişti.

17.07.2020 11:32 - Son Güncelleme: 17.07.2020 11:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





