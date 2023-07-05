Pınar Altuğ'un "Biz boşandık" sözleri olay olmuştu! Eşi Yağmur Atacan'la ilgili merak edileni açıkladı "Biraz özledim dedi"
Sunucu ve oyuncu Pınar Altuğ attığı her adımla çok konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan'la ilgili soru sorulması üzerine esprili bir şekilde "Biz boşandık" diyen Altuğ'un bu sözleri olay yaratmıştı. Sonrasında da ünlü çift birlikte paylaşım yapmıştı... Altuğ önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Basın mensuplarının ayaküstü yanıtlayan Altuğ haklarında çıkan bazı iddialara dair konuştu.
05.07.2023 08:50 - Son Güncelleme: 05.07.2023 09:28