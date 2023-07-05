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Haberler Magazin Pınar Altuğ'un "Biz boşandık" sözleri olay olmuştu! Eşi Yağmur Atacan'la ilgili merak edileni açıkladı "Biraz özledim dedi"

Pınar Altuğ'un "Biz boşandık" sözleri olay olmuştu! Eşi Yağmur Atacan'la ilgili merak edileni açıkladı "Biraz özledim dedi"

Sunucu ve oyuncu Pınar Altuğ attığı her adımla çok konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan'la ilgili soru sorulması üzerine esprili bir şekilde "Biz boşandık" diyen Altuğ'un bu sözleri olay yaratmıştı. Sonrasında da ünlü çift birlikte paylaşım yapmıştı... Altuğ önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Basın mensuplarının ayaküstü yanıtlayan Altuğ haklarında çıkan bazı iddialara dair konuştu.

05.07.2023 08:50 - Son Güncelleme: 05.07.2023 09:28
Pınar Altuğ’un Biz boşandık sözleri olay olmuştu! Eşi Yağmur Atacan’la ilgili merak edileni açıkladı Biraz özledim dedi

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti yaptıkları paylaşımlar ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Altuğ’un Biz boşandık sözleri olay olmuştu! Eşi Yağmur Atacan’la ilgili merak edileni açıkladı Biraz özledim dedi

Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş fark nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan güzel oyuncu Pınar Altuğ, hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı.

Pınar Altuğ’un Biz boşandık sözleri olay olmuştu! Eşi Yağmur Atacan’la ilgili merak edileni açıkladı Biraz özledim dedi

2008'da nikâh masasına oturmuştu. İkili bir yıl sonra kızları Su'nun doğumuyla anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı.

Pınar Altuğ’un Biz boşandık sözleri olay olmuştu! Eşi Yağmur Atacan’la ilgili merak edileni açıkladı Biraz özledim dedi

Hafızalara 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazındı.

Pınar Altuğ’un Biz boşandık sözleri olay olmuştu! Eşi Yağmur Atacan’la ilgili merak edileni açıkladı Biraz özledim dedi

Eşiyle arasındaki yaş farkı nedeniyle zaman zaman gündeme gelen ve sosyal medyada bu yöndeki yorumlara kayıtsız kalmayan oyuncu, son olarak katıldığı galada, muhabirlerin 'boşanma' sorusuna tepki göstermişti.

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