Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Azerbaycan' sorusu! Türkiye Dışişleri Bakanlığı...
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye "Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Ülke isimleri ve Tanımlamaları Listesi'ne göre hangi ifade doğru değildir?" sorusu damgasını vurdu. Peki, sorunun cevabı ne? İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...
05.07.2023 03:25 - Son Güncelleme: 05.07.2023 03:38
Fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmanın son bölümünde geceye "Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Ülke isimleri ve Tanımlamaları Listesi'ne göre hangi ifade doğru değildir?" sorusu damgasını vurdu.
SORU: Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Ülke isimleri ve Tanımlamaları Listesi'ne göre hangi ifade doğru değildir?
A: Rusya uyruklu olan Rus'tur
B: Belarus uyruklu olan Belaruslu'dur.
C: Azerbaycan uyruklu olan Azeri'dir
D: Şili uyruklu olan Şilili'dir
Doğru cevap: C: Azerbaycan uyruklu olan Azeri'dir